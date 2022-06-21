Business Insider: мир ожидает безумно тяжёлое лето из-за санкций Евросоюза

Фото: Yuriko Nakao/AFLO/Global look Press

Мировые рынки ждет «безумно тяжёлое» лето на фоне того, что Евросоюз решил ввести частичное эмбарго на нефть из России, пишет Business Insider. Как отмечает аналитик Виктор Катона, единственной надеждой на снижение стоимости ресурса могут стать неожиданно повышенные ставки по кредитам.

Прямым эффектом в ближайшее время станет безумно трудное и безумно напряжённое лето, — подчеркнул Катона.

Он выразил уверенность, что желание лишить Россию доходов от продажи нефти не получило того эффекта, которого ожидали на Западе. По словам аналитика, все получилось с точностью до наоборот: на текущий момент Москва стала экспортировать ещё больше нефти, чем было до начала российской спецоперации на Украине. Благодаря тому, что цены неуклонно растут вверх, у России есть дополнительный доход.

Эксперты отмечают, что если Россия снизит предложение, а спрос будет повышаться, это может привести к ещё более высоким ценам на ресурс. Особенно учитывая то, что после окончания коронавирусной пандемии во всем мире постепенно оживает туристическая сфера.

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач отметил, что полный отказ от российской нефти равносилен выстрелу в легкие. Премьер-министр страны Виктор Орбан предположил, что эмбарго на газ из РФ разрушит европейскую экономику.