Business Insider: Киев реже использует БПЛА из-за их неэффективности Business Insider: Киев стал реже использовать БПЛА иностранного производства из-за их неэффективности

Фото: Министерства обороны Украины

Bayraktar TB2 Военно-морских сил Украины

Украинское командование решило ограничить использование БПЛА других стран, поскольку сочло эти беспилотники неэффективными против ВС РФ, пишет издание Business Insider. В материале уточняется, что речь идет об американских и турецких летательных аппаратах.

У России лучше организована и расположена наземная воздушная оборона в регионе Донбасса, куда переместился фокус военных действий. Украина ограничивает использование дронов, поскольку российские войска стали с большей легкостью устранять их, а потеря БПЛА может быть дорогостоящей, — говорится в публикации.

Как утверждает издание, еще в начале российской спецоперации Киев считал, что именно БПЛА помогут Украине одержать победу. Однако уже через некоторое время стало ясно, что Россия очень быстро отреагировала на наличие таких средств и усилила системы обороны.

Вооруженные силы России в последнее время стали активнее применять системы для идентификации дронов, пишет издание. Также есть специальное электронное оборудование, которое создает помехи и может полностью разорвать коммуникацию БПЛА с землей. Кроме того, уточнили аналитики, в России есть много различного оружия и систем противовоздушной обороны, которые помогают сбивать БПЛА.

Ранее Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказал, что украинский БПЛА Ту-141 «Стриж», сбитый под Курском, скорее всего, использовался ВСУ в качестве разведчика, так как данная машина способна передавать визуальные данные оператору в режиме онлайн. Эксперт добавил, что этот беспилотник можно использовать в качестве «самолета-бомбы» или «самолета-торпеды».