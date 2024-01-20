В США заявили о бесполезности дронов ВСУ из-за российской РЭБ Business Insider: БПЛА ВСУ стали бесполезны в зоне СВО из-за российской РЭБ

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Украинские войска больше не могут использовать гражданские беспилотники в зоне СВО, пишет Business Insider. По данным портала, дроны становятся бесполезными из-за усовершенствования российских средств радиоэлектронной борьбы.

Эффективность гражданских БПЛА значительно падает по мере того, как российские системы РЭБ становятся более мощными, — говорится в публикации.

По информации издания, в подавляющем большинстве случаев украинские военные применяют в зоне конфликта именно такие дешевые беспилотники. Business Insider пишет, что прежде ВСУ могли полагаться на готовые гражданские БПЛА, но российские войска наращивают противодействие.

Глава подразделения БПЛА тактической группы ВСУ «Адам» Виталий Крюков, чьи слова приводит BI, заявил, что такие простые дроны скоро устареют.

Военный признал, что без доработок программного и аппаратного обеспечения, позволяющих расширить радиус действия и противостоять помехам, техника гражданского уровня не имеет особой ценности. Еще одной проблемой является то, что в основном эти дроны производят в Китае, который, как пишет портал, ограничил Украине доступ к своей продукции.

Ранее военкор Александр Сладков высказал мнение, что на Херсонском направлении нужно создать российскую группировку БПЛА, РЭБ и разведки. По его словам, это поможет противостоять ВСУ, которые «агрессивно и массово» применяют в зоне СВО беспилотники.