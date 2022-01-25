Business Insider: Байден должен сделать выбор в отношении России

Президенту США Джо Байдену предстоит принять трудное решение из-за роста напряжённости вокруг Украины, говорится в статье эксперта в сфере обороны Эндрю Дориса для Business Insider. Для трансформации внешнеполитической ситуации ему следует избегать милитаристского курса в отношении России и других стран мира.

Вероятность конфликта с Россией в 2022 году выше, чем когда-либо за последнее время. Если американский лидер хочет трансформировать международные отношения, он должен избегать столкновения, — говорится в статье.

Отмечается, что в начале 2021 года новый президент США начал с риторики демилитаризовать внешнюю политику и пересмотреть необходимость размещения военных баз в других странах. Однако после первых робких шагов в этом направлении президент «струсил», считает эксперт. Летом Байден принял сложное решение завершить афганскую кампанию, несмотря на позицию «ястребов» в его администрации, которые готовы были оставаться там ещё на 20 лет.

Уход из Кабула, по мнению Дорис, хотя и был болезненным, но предоставлял Вашингтону возможность сосредоточиться на основных интересах безопасности. Тем не менее фиаско в Кабуле, по-видимому, смягчило сопротивление Байдена внешнеполитическому истеблишменту и в последние месяцы 2021 года страна вернулась к удручающе знакомой тенденции, отмечает автор.

Это заключается и в увеличении расходов на оборону. Конгресс выделил Пентагону на $24 млрд больше, чем даже просил президент. Деньги пойдут на покупку десятков новых истребителей и кораблей для ВМС.

Ранее сообщалось, что США предложили новые санкции против России на случай эскалации конфликта на Украине. Речь идёт об ограничениях сырьевого и оружейного экспорта, а также о сокращении дипломатических контактов. Как сообщает издание Bild, потенциальный ущерб экономике России в связи с их введением может достигнуть $50 млрд.