МИД ФРГ: указ Путина по Донбассу противоречит Минским соглашениям

Решение российских властей о гуманитарной поддержке населения ЛНР и ДНР не соответствует Минским договорённостям и способствует дальнейшему расколу Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МИД ФРГ Кристофера Бургера. 15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому признаются выданные в ЛНР и ДНР сертификаты о происхождении товаров, допускается их допуск наравне с российскими до госзакупок.

Указ, подписанный 15 ноября, в соответствии с которым облегчается ввоз товаров из контролируемых сепаратистами областей в Россию и эти товары приравниваются в госзакупках к российским, прямо противоречит духу и букве Минских договорённостей и способствует дальнейшему расколу Донбасса, — сказал Бургер.

Согласно указу Путина, правительству РФ поручено принять ряд мер по смягчению условий допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. «На период до политического урегулирования ситуации» в самопровозглашённых республиках отменяются ограничения на количество экспортируемых и импортируемых товаров между Россией и данными территориями.

О том, что документ противоречит Минским договорённостям, заявил ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его мнению, целью указа является дальнейшая экономическая интеграция ДНР и ЛНР с Россией. Он призвал германское и французское внешнеполитические ведомства осудить решение властей РФ о гуманитарной поддержке республик.