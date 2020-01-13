https://static.news.ru/photo/ed32415e-36a5-11ea-8e58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danny Gys/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская компания Burger King в шутку предложила британскому принцу Гарри работу в одном из своих ресторанов быстрого питания.

В официальном аккаунте американского подразделения компании в Twitter появилось сообщение, что в их королевстве работа всегда есть.

Гарри, эта королевская семья предлагает позиции с частичной занятостью, — сказано в другом твите.

Жена принца, герцогиня Сассекская Меган Маркл уже нашла работу — американка заключила контракт с компанией Disney и будет озвучивать персонажей. Полученные деньги пойдут на благотворительность.

Как писал NEWS.ru, 8 января принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили о решении отказаться от некоторых своих полномочий и стать финансово независимыми от королевской семьи Великобритании, чтобы иметь возможность жить там, где им хочется. Королева Елизавета II поддержала инициативу своего внука и экс-актрисы.