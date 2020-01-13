Жена принца, герцогиня Сассекская Меган Маркл уже нашла работу — американка заключила контракт с компанией Disney и будет озвучивать персонажей. Полученные деньги пойдут на благотворительность.
Как писал NEWS.ru, 8 января принц Гарри и его супруга Меган Маркл заявили о решении отказаться от некоторых своих полномочий и стать финансово независимыми от королевской семьи Великобритании, чтобы иметь возможность жить там, где им хочется. Королева Елизавета II поддержала инициативу своего внука и экс-актрисы.