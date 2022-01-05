Бунт в расфокусе: почему США сторонятся протестов в Казахстане

Время всплеска протестных акций в Казахстане, которые обернулись роспуском местного правительства, фактически предопределило качество публичной реакции США, для которых ситуация в сфере прав человека, как правило, является значительным элементом внешнеполитической повестки. Вашингтон в последние дни оказался поглощён риском повторения событий прошлого года, когда 6 января толпа недовольных попыталась взять штурмом Капитолий, в связи с чем ситуация вокруг «газовых» манифестаций в бывшей советской республике сдвинулась на периферию внимания.

Кабмин Казахстана был отправлен в отставку 5 января. И. о. главы правительства назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов. После этого президент Касым-Жомарт Токаев принял решение о государственном регулировании цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо, а также на некоторую другую значимую продукцию. Ответственность за социальную напряжённость, давшую знать о себе в эти дни в разных районах республики, Токаев возложил на исполнительную власть — на Минэнерго и госкомпании «Казмунайгаз» и «Казакгаз»: основным поводом для протестов стало подорожание голубого топлива. Единственное, чему пообещал незыблемость президент, это «политическое, социальное и экономическое устройство государства».

Токаев не стал скрывать, что газовой отрасли республики крайне нужна «качественная перезагрузка», которая предполагает «системные, но продуманные и поэтапные реформы». Пока что скачок цен на сжиженный газ в западных городах Казахстана будут расследовать на предмет ценового сговора, конкретные же решения в этой области делегируются главам регионов. Указом президента в республике на год отложен полный переход на торговлю сжиженным газом через электронные торговые площадки и биржи: официоз допускает, что причиной скачка цен мог стать и этот процесс. Отдельно рассматривается инициатива по введению на 180 дней моратория на повышение коммунальных тарифов, вероятно, для снижения недовольства.

Насколько эти меры могут повлиять на протестную активность в среднесрочной перспективе, судить сложно, но отставка правительства и последовавшие вслед за этим инициативы не помогли нейтрализовать протестную активность немедленно. В день роспуска кабмина сразу несколько тысяч протестующих предприняли успешную попытку захватить алма-атинскую резиденцию президента Казахстана. В то же время появились данные о том, что участники антиправительственных выступлений попытались штурмовать акиматы в Актобе, Костанае, Семее и Атырау. На фоне столкновений с сотрудниками правоохранительных органов манифестанты, как сообщается, предпринимают попытки противостоять военнослужащим.

Эксперты утверждают, что беспорядки, которые стали самыми масштабными в стране за последнее десятилетие, свидетельствуют о более фундаментальных проблемах. И речь идёт не только о трудностях в государственной экономике. Как заявил стратег по развивающимся рынкам в BlueBay Asset Management Тим Эш, ситуация отчасти отражает разочарование местного населения отсутствием демократии.

AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС

Молодые, разбирающиеся в Интернете казахи, особенно в Алма-Ате, вероятно, хотят таких же свобод, что и украинцы, грузины, молдаване, киргизы и армяне, которые на протяжении многих лет также выражали разочарование авторитарными режимами, — пояснил он.

Несмотря на подобную подоплёку, события в Казахстане, тем не менее, не получили достаточного внимания с американской стороны, которая пристально наблюдает за подобными явлениями на постсоветском пространстве. Стенограммы последних брифингов пресс-офиса Госдепартамента обходят деликатным молчанием ситуацию вокруг «газовых» протестов. Прицел ведущих западных СМИ смещён больше на украинское досье в свете предстоящих переговоров с Россией, подготовка к которым началась ещё в минувшем году.

Для такой «расфокусировки» есть свои причины. 6 января исполнится год штурму Капитолия, когда недовольные результатами президентских выборов праворадикальные активисты ворвались в здание конгресса. Как утверждают источники местных изданий, администрация президента Джо Байдена предпринимает усилия для того, чтобы предотвратить повторение январских событий 2021 года: такая вероятность сохраняется. Правительственная эксперты по безопасности, на которых ссылается газета Washington Post, говорят: предметом их постоянной озабоченности является то, что несмотря на все усилия по повышению безопасности в столице, следующая вспышка насилия может произойти в другом месте.

Подобные опасения есть и на более низком общественном уровне в США, свидетельствуют социологические исследования.

Может быть, именно поэтому ситуация вокруг Казахстана окажется в фокусе внимания американского официоза только после 6 января. Когда для Америки минует угроза собственных беспорядков — не «газовых», но не менее взрывоопасных.