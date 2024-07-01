Бунт против Зеленского: СБУ сорвала госпереворот. А был ли он?

Фото: Пресс-служба Президента Украины

Владимир Зеленский

Служба безопасности Украины заявила о задержании активистов, планировавших госпереворот. По версии ведомства, они собирались устроить массовые беспорядки и захватить здание Верховной рады. Ранее СБУ также сообщала о нескольких попытках покушения на главу государства Владимира Зеленского. Однако эксперты сомневаются в достоверности этих заявлений. Существует ли сегодня угроза смены власти на Украине, может ли Россия быть к ней причастна и кому на самом деле выгодно свержение Зеленского — в материале NEWS.ru.

Что известно о попытке путча на Украине

СБУ утверждает, что задержанные «общественные активисты» и «провокаторы» готовили беспорядки в Киеве. По версии следствия, 30 июня они собирались провести народное собрание и объявить об отстранении от власти действующего военно-политического руководства Украины. «Затем они надеялись захватить здание Верховной рады и заблокировать ее работу», — сказано в сообщении службы.

Ведомство заявило, что информацию о беспорядках планировали распространить через украинские и иностранные ресурсы. Целью этих действий было «расшатывание общественно-политической ситуации в пользу России», говорится в обращении СБУ.

Утверждается, что группу активистов возглавлял неназванный соучредитель общественной организации, которая «еще с 2015 года известна своими антиукраинскими акциями». При обыске у задержанных нашли оружие и боеприпасы. Всех их отправили под стражу.

На Украине сложились все предпосылки для свержения действующей власти, выразил мнение в беседе с NEWS.ru украинский политолог Владимир Скачко. По его оценке, к этому привели изменения в курсе правительства. Эксперт напомнил, что в последние годы Украина провозгласила своей идеей борьбу с Россией — в страну «закачивались» оружие и деньги, в ней готовились кадры и выстраивалась соответствующая внутренняя и внешняя политика.

«Вдруг изменилась международная обстановка. Запад, толкавший Украину на войну, потребовал мира. Зеленский заявил о готовности к переговорам. Это вызвало разбалансировку, поражение в умах. А главное — появилась опасность для тех людей, которые на конфликте нажили капиталы и связали с ними свое будущее. Если сейчас военная риторика в стране затихнет, то возможны турбулентность и хаос», — пояснил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как еще пытались свергнуть руководство Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре прошлого года заявил, что с февраля 2022-го пережил не менее пяти попыток покушения. В 2024 году сообщалось о предотвращении еще нескольких таких операций. В марте греческая газета «Прото тема» написала, что по кортежу Зеленского в Одессе был нанесен ракетный удар. По информации СМИ, это произошло во время встречи президента с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом в местном порту.

В апреле СБУ сообщила о задержании «российского агента» в Польше. Согласно версии силовиков, он мог сотрудничать с Москвой и передавать сведения о мерах безопасности в аэропорту Жешув-Ясёнка. Это, считают в ведомстве, помогло бы спланировать операцию по ликвидации президента Украины во время его пребывания в республике.

В мае СБУ рассказала о заговоре иностранных спецслужб по убийству Зеленского. Кроме него, жертвами атаки якобы должны были стать глава силового ведомства Василий Малюк, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и еще ряд чиновников. Были арестованы два полковника управления госохраны, заподозренные в передаче секретных сведений организаторам операции. Им предъявили обвинения по статьям о госизмене и подготовке теракта. Ответственность за предполагаемое покушение Киев возложил на Москву.

Кроме того, 14 июня украинские силовики ликвидировали сеть из восьми общественных организаций, которые якобы планировали госпереворот еще в начале конфликта в 2022 году. В СБУ утверждают, что их участники собирались огласить ультиматум властям и захватить госучреждения. Деятельность сети мог координировать бывший лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, заявили силовики.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что Киев применяет все возможные инструменты, чтобы не допустить потери власти. При этом не всегда речь идет о реальных попытках свержения руководства страны, полагает он.

«Киевский режим цепляется зубами, чтобы его ни в коем случае не оттащили от кормушки, куда западные кураторы время от времени подсыпают денежные средства. И здесь задействован весь репрессивный аппарат, спецслужбы и полицию используют, чтобы любые попытки переворота погасить в зародыше, пусть даже они не реальные, а мнимые, и преступления людей заключались только в том, что они, скажем, на кухне обсуждали между собой, насколько Зеленский и его клика плохи для государства», — заметил депутат.

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Причастна ли Россия к попытке путча на Украине

Власти России неоднократно опровергали обвинения в попытках свергнуть Зеленского. В 2022 году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI назвал «неправдой» сообщения о подготовке покушений на украинского лидера.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский обратился к тем, кто распространяет информацию о намерениях Москвы расправиться с политиком. «Если кто-то из вас в душе надеется избавиться таким образом от главаря киевского режима, то могу вас разочаровать — в наши планы это не входит», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН. Дипломат подчеркнул, что у России «есть задачи поважнее» — выполнение целей СВО.

Однако Москва ставит под сомнение легитимность Зеленского после отмены президентских выборов на Украине, которые должны были состояться в марте. Глава РФ Владимир Путин в мае высказался на тему возможных переговоров с Киевом. «А с кем вести переговоры? Это, конечно, вопрос не праздный. Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась», — сказал он.

По мнению политолога Владимира Корнилова, речи об участии России в попытках устранить Зеленского не идет. В беседе с NEWS.ru он обратил внимание на нестыковки в обвинениях Киева в адрес Москвы. «Они умудрились обвинить в работе на российские спецслужбы представителей охраны Зеленского, которые с ним были еще до СВО. Но почему-то „российские агенты“, которые находятся рядом с ним непрерывно, не сподобились ничего совершить против Зеленского», — заметил эксперт.

Фото: kremlin.ru Президент РФ Владимир Путин

Кому выгодно свержение власти на Украине

После предотвращения майского «покушения» бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью каналу Redacted предположил, что главные враги главы Украины скрываются внутри страны. По мнению разведчика, в свержении власти заинтересованы неонацистские группы и военные, лояльные бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному. Еще одним заинтересованным лицом Джонсон назвал мэра Киева Виталия Кличко. Он активно контактирует с Вашингтоном и метит на роль преемника Зеленского, полагает экс-сотрудник спецслужб.

Корнилов считает госпереворот на Украине в ближайшее время маловероятным. При этом, подчеркивает политолог, Зеленский делает все возможное, чтобы настроить военных против себя. «Сколько идут боевые действия на Украине, столько СБУ и задерживает там шпионов и диверсантов. Причем вчерашние деятели украинского режима вдруг объявляются заговорщиками, но потом опять освобождаются. Это бесконечный процесс. Украина сегодня — репрессивное государство, где любого могут арестовать, обвинить в заговоре и лишить всякой возможности юридической защиты», — полагает он.

Однако Скачко считает, что в стране хватает тех, кто уже готов вступить в борьбу за власть. По его мнению, недавние заявления СБУ — это сигнал всем противникам правительства о готовности окончательно их «зачистить».

«Когда вода мутнеет, все хотят достать из нее золотую рыбку. Основания воспользоваться этой ситуацией есть у многих — и у Кличко, и у Залужного, и у [бывшего президента Украины Петра] Порошенко. Есть еще и рассерженные патриоты из „Азова“, „Айдара“ (организации признаны в РФ террористическими, деятельность запрещена) и прочих формирований. Рушится конструкция, на которой держалась Украина в последние годы — конфликт с Россией», — подытожил он.

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