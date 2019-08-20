https://static.news.ru/photo/184e219e-c3da-11e9-a938-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Army/Global Look Press

Правительство ФРГ потратило на размещённые в Германии американские войска за последние семь лет в общей сложности €243 млн. Об этом говорится в ответе Минфина на запрос депутата бундестага от Левой партии Бригитте Фрайхольд.

Как сообщает агентство DPA , в расходы включены оплата коммунальных услуг для бывших сотрудников, обслуживание земельных участков и зданий. При этом Минфин ФРА не стал добавлять в этот список участие германской стороны в строительство сооружений.

С 2012 по 2019 год власти ФРГ потратили €480 млн на все строительные мероприятия партнёров по НАТО. По данным агентства, сейчас в четырёх германских землях размещены более 35 тысяч американских солдат.

Ранее посол США в Берлине Ричард Гренелл пригрозил переместить американские базы в Польшу из-за нежелания канцлера ФРГ Ангелы Меркель повышать военные расходы в рамках НАТО до 2% ВВП, как того требует президент США Дональд Трамп.

В ответ на угрозу американского посла лидер немецких левых в бундестаге Дитмар Барч заявил, что в таком случае американцам придётся вывезти и свои ядерные ракеты.