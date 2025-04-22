Букмекеры назвали двух главных претендентов на пост папы римского Букмекеры назвали Паролина и Тагле главными претендентами на пост папы римского

Фото: Maria Laura Antonelli/Global Look Press

Наибольшие шансы занять престол Святого Петра по результатам предстоящих выборов имеют кардиналы Луис Антонио Гоким Тагле и Пьетро Паролин, сообщает ТАСС со ссылкой на букмекерское агентство Polymarket. Шансы итальянца Паролина букмекеры оценивают в 35%, филиппинца Тагле — в 23%.

Паролин занимает должность госсекретаря Ватикана с 2013 года. Его считают умеренным кандидатом, чья позиция по ряду вопросов менее либеральна, чем позиция умершего Франциска. 67-летний Тагле стал одним из самых молодых кандидатов. Филиппинец был доверенным лицом в окружении почившего понтифика.

Тагле был архиепископом Манилы с 2011 по 2019 год, после чего стал префектом Конгрегации евангелизации народов Римской курии. Подразделение занималось вопросами миссионерства и евангелизации, но было упразднено. Тагле относят к прогрессивному крылу. Он выступает за инклюзивность.

Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля, ему было 88 лет. Он занимал престол Святого Петра с 2013 года. Похороны состоятся 26 апреля. До церемонии тело Франциска будет находиться в соборе Святого Петра, где все желающие могут с ним проститься. Несколько глав государств и правительств уже объявили о своем участии в церемонии. Однако кто именно прибудет в Ватикан, не сообщается.