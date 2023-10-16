«Будут поджигать»: политолог о роли США в конфликте на Ближнем Востоке Политолог Сафаров: США будут «поджигать» Ближний Восток по полной программе

Фото: МО США

На Ближнем Востоке может начаться масштабный конфликт, Вашингтон «будет поджигать регион по полной программе», заявил «Царьграду» политолог Руслан Сафаров. По его мнению, поскольку ситуация в мире вышла из-под контроля США и экономическое давление больше не срабатывает, Белый дом может прибегнуть к сценарию силового вмешательства.

Блинкен в настоящее время ездит по Ближнему Востоку. <...> Его задача — понять, насколько ближневосточные страны готовы и дальше мириться с влиянием Вашингтона. Это ключевой вопрос. Если дипломат выяснит, что они не готовы, американцы будут поджигать регион по полной программе, — пояснил свою позицию Сафаров.

Политолог подчеркнул, что на Украине происходит поэтапное разрушение однополярного мира, в котором главную роль играли США. Эксперт отметил, что Вашингтону становится все сложнее оказывать экономическое давление, решить украинский конфликт при помощи финансов не удалось. В связи с этим США могут начать развивать конфликт на Ближнем Востоке, втягивая в него другие страны, уверен Сафаров.

Президент США Джо Байден ранее заявил о планах на второй президентский срок и подавить Россию. Он также рассказал, что хотел бы объединить Европу и урегулировать палестино-израильский конфликт.