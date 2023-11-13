«Будут нарушения»: политолог о выборах на Тайване Политолог Вавилов: выборы главы администрации Тайваня пройдут с нарушениями

Фото: Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выборы главы администрации Тайваня в начале 2024 года пройдут с нарушениями, США постараются продвинуть Демократическую прогрессивную партию, которая выступает за независимость острова, считает политолог Николай Вавилов. В беседе с ИА SM.News эксперт рассказал, что Вашингтон также может попытаться подтолкнуть Народно-освободительную армию Китая к дополнительным действиям.

С нарушениями протолкнут Демократическую прогрессивную партию Тайваня, которая ратует за независимость. <...> Скорее всего, будут нарушения на выборах. Скорее всего, США будут толкать в том числе Народно-освободительную армию Китая к каким-то дополнительным шагам, — предположил политолог.

По словам Вавилова, в итоге это может привести к разрыву отношений между США и КНР. При этом полного прекращения диалога между Пекином и Вашингтоном не ожидается, пояснил эксперт. Он напомнил, что в 1969 году полной заморозки отношений между Китаем и СССР не произошло: продолжали идти товарные потоки, сохранялась торговля и работали диппредставительства. Такая ситуация может произойти и в этот раз между КНР и США.

Но это развяжет руки тем силам в Китае, которые выступают за суверенное развитие, за более прочные отношения с теми странами, с которыми мешают сейчас США Китаю работать. <...> Если Афганистан сейчас войдет в «Один пояс — один путь», а они уже присылают своих представителей в Пекин, я думаю, что Китай готов на очень серьезные шаги, — заключил Вавилов.

Глава Министерства иностранных дел КНР Ван И ранее заявил, что сепаратисты на острове Тайвань — это главный вызовов для китайско-американских отношений. Он также указал на необходимость принять стратегические меры, чтобы не допустить независимости острова.