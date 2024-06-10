«Будут гореть»: военэксперт об ответе России на размещенные в Европе F-16 Военный эксперт Дандыкин: российская ПВО уничтожит истребители F-16

Фото: Air Force Airman 1st Class Andrew Britten/defense.gov/

F-16

Российская система противовоздушной обороны поможет в уничтожении американских истребителей F-16, предназначенных для Украины и размещенных в Европе, уверен капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru военный эксперт отметил, что российской армии предстоит много работы, но F-16 в итоге «будут гореть».

У России есть противовоздушная оборона, которая может сбивать истребители, а также самолеты более высокого класса, чем F-16. Работы у российской армии, конечно, будет много. Но мы уже уничтожаем украинские аэродромы, хоть это и непростая задача. И F-16 будут гореть, — пояснил Дандыкин.

По его мнению, в НАТО постараются доработать переданные ВСУ истребители, так как Киев вряд ли получит новые самолеты. Эксперт отметил, что их ракетная оборона составляет всего лишь 150 км. Он напомнил, что также Украина может получить французские истребители Mirage 2000.

ВСУ также могут получить французские истребители Mirage 2000, но они объективно хуже F-16. Чем больше они будут получать такого оружия, тем больше они его будут использовать. Но если в ответ получат множество уничтоженных истребителей, то успокоятся, — добавил эксперт.

Депутат Госдумы Виктор Соболев ранее назвал законной целью для Вооруженных сил России размещенные на Западе истребители F-16 для ВСУ. Парламентарий подчеркнул, что если эти самолеты будут атаковать российскую территорию, то у армии РФ есть полное право отвечать на эти удары.