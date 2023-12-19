«Будут давить»: востоковед о реакции Запада на отношения Турции и России Востоковед Стародубцев: Запад будет давить на Турцию из-за ее отношений с РФ

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Запад «будет серьезно давить» на Турцию из-за ее отношений с Россией, если Анкара начнет закупать российские военные истребители, считает востоковед Иван Стародубцев. В беседе с ИА SM.News эксперт подчеркнул, что при этом европейские партнеры сами подталкивают президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к такому решению, отказываясь помогать с вооружением.

Эрдогана самого выталкивают принять такое решение. И вот когда оно будет принято, то в отношении Турции будут введены беспрецедентные санкции. <...> Там дойдет и до НАТО, и курдский фактор. То есть на Турцию будут давить серьезно, а не как до сих пор, — пояснил востоковед.

Он напомнил, что Эрдоган уже посещал Жуковский, где президент России Владимир Путин «угощал его мороженым». По словам эксперта, поездка была нужна, чтобы показать турецкому лидеру новые российские летательные аппараты. Стародубцев уточнил, что Турция также сотрудничает с Россией по вопросу строительства АЭС. И в данной ситуации Запад снова сам подтолкнул Анкару к такому решению, искусственно затягивая вопрос возведения электростанции.

Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции сообщил, что планирует нанести официальный визит в Турцию в 2024 году. Глава государства уточнил, что был готов прилететь в Анкару в этом году, однако графики с Эрдоганом не совпали.