«НАТО начнет бомбежки»: экс-разведчик США предрек третью мировую войну Экс-разведчик США Риттер: вступление Вашингтона в конфликт на Украине может привести к третьей мировой войне

Фото: Senior Airman Michael Richmond/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если Вашингтон официально объявит о вступлении в украинский конфликт, то это приведет к опасной эскалации, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью U.S. Tour of Duty. По его словам, это может стать началом третьей мировой войны. Однако, отметил экс-разведчик, американские власти не пойдут на такой шаг.

США придется атаковать Россию, а если НАТО начнет бомбежки, то это уже будет начало третьей мировой войны, — считает Риттер.

По мнению бывшего разведчика, президент Украины Владимир Зеленский специально затягивает кризис в Европе, надеясь вовлечь НАТО в прямое столкновение с Россией. Риттер подчеркнул, что официальное объявление Альянсом войны приведет к серьезным последствиям, «вплоть до полного уничтожения человечества».

При этом экс-разведчик заявил, что без поддержки НАТО Украина проиграет до конца лета.

Ранее обозреватель издания 19Fortyfive Майя Карлин заявила, что Вашингтон поставит Киеву усовершенствованные модели танков M60 для развязывания «третьей мировой войны» с Россией. По ее словам, эта техника была разработана как противовес новым средним танкам Т-54 и Т-55.