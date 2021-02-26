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«Будьте осторожны»: Байден предупредил Иран после удара по Сирии

01:52, 27 февраля 2021
Джо Байден Джо Байден Фото: Erin Scott/Pool/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден впервые выступил с предостережением для официального Тегерана после американского удара по Сирии.

На вопрос, какой сигнал хозяин Белого дома хотел послать Ирану этой бомбардировкой, Байден ответил: «Вы не сможете действовать безнаказанно». И после паузы добавил:

Будьте осторожны.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что ударом по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. В Пентагоне бомбардировку назвали ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авиаудар США по Сирии можно считать сигналом для России и других мировых держав о характере внешнеполитического курса американского президента Джо Байдена. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков. По его мнению, так Вашингтон показывает своё желание навязать новые условия для возвращения в «ядерную сделку» с Ираном.

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