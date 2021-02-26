«Будьте осторожны»: Байден предупредил Иран после удара по Сирии

https://static.news.ru/photo/d7d35190-7885-11eb-8c49-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Erin Scott/Pool/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден впервые выступил с предостережением для официального Тегерана после американского удара по Сирии.

На вопрос, какой сигнал хозяин Белого дома хотел послать Ирану этой бомбардировкой, Байден ответил: «Вы не сможете действовать безнаказанно». И после паузы добавил:

Будьте осторожны.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что ударом по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. В Пентагоне бомбардировку назвали ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авиаудар США по Сирии можно считать сигналом для России и других мировых держав о характере внешнеполитического курса американского президента Джо Байдена. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков. По его мнению, так Вашингтон показывает своё желание навязать новые условия для возвращения в «ядерную сделку» с Ираном.