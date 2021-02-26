«Будьте осторожны»: Байден предупредил Иран после удара по Сирии

Президент США Джо Байден впервые выступил с предостережением для официального Тегерана после американского удара по Сирии.
На вопрос, какой сигнал хозяин Белого дома хотел послать Ирану этой бомбардировкой, Байден ответил: «Вы не сможете действовать безнаказанно». И после паузы добавил:
Будьте осторожны.
Об этом
Ранее NEWS.ru сообщал, что авиаудар США по Сирии можно считать сигналом для России и других мировых держав о характере внешнеполитического курса американского президента Джо Байдена. Об этом заявил член Совфеда Алексей Пушков. По его мнению, так Вашингтон показывает своё желание навязать новые условия для возвращения в «ядерную сделку» с Ираном.