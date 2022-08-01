«Будет ядерная война»: политолог о последствиях конфликта в Косово Политолог Любич: конфликт в Косово может привести к ядерной войне

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Последствием конфликта на севере Косово может стать ядерная война, считает политолог Антон Любич. По его словам, ситуация используется, чтобы накалить международные отношения, а также вынудить европейцев подчиняться американским экономическим интересам. При обострении конфликта, России придется развязать военные действия в отношении НАТО, чтобы защитить Сербию, заявил он изданию «ФедералПресс».

Будет ядерная война. Если вы посмотрите на карту, то увидите, что Сербия со всех сторон окружена НАТО. То есть вмешаться и помочь сербам Россия может одним единственным способом: начать войну с НАТО. Но я рассчитываю на то, что до этого не дойдет, все останется на уровне провокаций, — отметил эксперт.

Любич напомнил, что во время вчерашнего выступления президент Сербии Александр Вучич призвал к ответственности не только косовских сепаратистов, но и граждан Сербии, проживающих в регионах Косово и Метохии. Глава государства предупредил, что им не стоит поддаваться на провокации.

1 августа около КПП «Кошутице» и «Ярине» на севере Косово появились солдаты США из миссии НАТО KFOR и косовская полиция. Стало известно, что сербское население начало разбирать баррикады. Таким образом, решение о вступлении в силу постановления об автомобильных номерах и сербских документах откладывается на месяц.