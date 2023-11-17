«Будет врагом или представителем»: политолог об отношениях Турции и США Политолог Аватков: США захотели ограничить торговлю между Востоком и Западом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США захотели ограничить торговлю между Востоком и Западом, чтобы воздействовать таким образом на Среднюю Азию, заявил политолог Владимир Аватков. В разговоре с ИА SM.News эксперт подчеркнул, что на фоне этого Вашингтон не может сформировать свое отношение к Турции. По его словам, в США не могут решить, будет ли государство для них «представителем или врагом».

Нужно перекрыть весь Ближний Восток. Ну и потом надо думать, что делать с Турцией. Или она будет главным представителем американцев в регионе. Совместно с Израилем, конечно. Или она будет врагом, и тогда ее тоже нужно перекрывать и перекрыть ей все эти потоки, — отметил эксперт.

В таком случае в США ожидают, что товары из Китая будут поставляться напрямую без посредников, уточнил Аватков. По словам эксперта, развитие ряда совместных турецко-американских проектов замедлилось. Политолог пояснил, что Турция стала для Вашингтона существенным препятствием, но пока США занимаются решением других вопросов в регионе.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов ранее заявил, что позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о незаконности помощи США Израилю никак не отразится на ситуации. По его словам, эти разногласия говорят о росте напряженности между Анкарой и Вашингтоном.