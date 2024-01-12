«Будет объявление войны». О чем Медведев предупредил Британию и Украину?

Фото: Kremlin.ru

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что размещение войск Великобритании на территории Украины будет означать объявление войны российской стороне. Почему политик сделал такое заявление?

Что за соглашение подпишут Киев и Лондон

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время своего визита в Киев сегодня, 12 января, подпишет с президентом Украины Владимиром Зеленским «историческое соглашение» о сотрудничестве в сфере безопасности, сообщили в британском правительстве.

«Это будет крупнейшая поставка дронов на Украину из любой страны. Ожидается, что большая часть дронов будет производиться в Великобритании, а Министерство обороны будет работать с международными партнерами, чтобы значительно увеличить количество дронов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что пакет помощи также будет включать ракеты большой дальности, средства ПВО и артиллерийские снаряды.

«Знаковое соглашение должно стать первым шагом в развитии непоколебимого столетнего партнерства Украины и Великобритании», — указывается в сообщении правительства Британии.

В преддверии встречи с Зеленским Сунак подтвердил, что Лондон предоставит Киеву военную помощь в размере £2,5 млрд в 2024–2025 годах, что на £200 млн больше, чем за предыдущие годы, подчеркивают в кабмине.

Как отреагировал Медведев на решение Британии и Украины

Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что британцы, «извечные враги» России, должны понимать, что размещение военного контингента на территории Украины будет означать объявление войны РФ.

«И еще: надеюсь, наши извечные враги, наглые британцы, понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», — написал политик.

Также Медведев напомнил про обстрел Белгорода со стороны ВСУ.

«Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?» — добавил он.

Что Медведев говорил о ядерном оружии России

Зампред Совбеза России вчера, 11 января, рассказал, что руководство Украины уже почти приняло решение наносить удары по российским пусковым установкам, используя западные ракеты. По его словам, это может привести к тому, что Москва использует ядерное вооружение.

«Что это значит? Да только одно — они рискуют нарваться на действие п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания: „г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства“. Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства», — пояснил Медведев.

Читайте также:

ВСУ попытались атаковать Белгородскую область беспилотником

В Госдуме осудили удары ВВС США и Британии по Йемену

Пятеро раненых в Донецке, бой на границе: как ВСУ атакуют РФ 12 января