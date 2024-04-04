Будет сделка по Украине? Но почему французы звонили Шойгу, а не Путину?

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

3 апреля глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню впервые за долгое время позвонил российскому коллеге Сергею Шойгу. Они обсудили боевые действия в зоне СВО и данные об «украинском следе» в организации теракта в «Крокусе». Можно ли считать этот разговор шагом к заключению большой сделки по Украине и почему президент Франции Эммануэль Макрон не выходит на связь с президентом России Владимиром Путиным — в материале NEWS.ru.

О чем говорили министры обороны Франции и РФ

Согласно сообщению Минобороны РФ, в ходе переговоров Лекорню осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Сергей Шойгу рассказал об «украинском следе» в трагедии. По информации из пресс-релиза французского МО, коллега российского министра заявил, что «Париж не обладает никакими доказательствами причастности Киева к случившемуся».

Минобороны РФ отметило, что собеседник «настойчиво пытался убедить» Шойгу в непричастности Украины и западных стран к атаке в Подмосковье, «перекладывая ответственность» на «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). Глава российского военного ведомства подчеркнул: расследование уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» будет доведено до конца.

«Киевский режим ничего не делает без одобрения западных кураторов. Рассчитываем, что в данном случае за этим не стоят французские спецслужбы», — сказал Шойгу.

Фото: MOD Russia/via Global Look Press Сергей Шойгу

Министры также обсудили боевые действия на Украине и, в частности, заявления Елисейского дворца о предполагаемой отправке французского контингента в зону конфликта. Глава Минобороны РФ указал, что такое решение создаст проблемы для Парижа.

В беседе с NEWS.ru военный эксперт Александр Артамонов обратил внимание, что после выпадов Эммануэля Макрона в адрес РФ Париж оставил себя почти без каналов коммуникации с Москвой.

«Французы всегда предпринимают подобного рода вещи, когда собираются сотворить какую-то большую гадость. Никогда нельзя верить своему врагу, а французам — вдвойне. Когда Макрон в прошлый раз звонил Путину, то сразу после этого призывал НАТО усилить борьбу с Россией. Я считаю, что звонок Лекорню связан с тем, что наш президент отказывается разговаривать с французским лидером, поскольку тот позволял себе русофобские высказывания», — пояснил он.

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press Себастьян Лекорню

Как звонок Лекорню связан с терактом в «Крокусе»

Агентство France 24 обратило внимание, что переговоры на столь высоком уровне для РФ и Франции — редкое событие. Последние контакты между министрами обороны стран были в октябре 2022-го, а телефонная беседа глав государств — в сентябре того же года. Портал отмечает, что президент Франции делал довольно резкие заявления в отношении России в последнее время, хотя и предложил расширить сотрудничество Москвы и Парижа в борьбе с терроризмом.

Член Совета Федерации Виктор Бондарев считает, что РФ готова к продуктивному партнерству в этой области. Однако, по его мнению, французские власти не способны навести порядок даже у себя в республике.

«Европейцы должны четко идентифицировать врага — это украинский режим. Ведь именно он — источник бед на континенте. Мигранты с Украины запрудили государства Центральной Европы, они творят бесчинства, висят балластом на национальных бюджетах принявших их стран. Поэтому Макрон так озабочен террористической угрозой: сдетонировать может где угодно. Украинские ставленники вполне способны укусить руку, которая их кормит», — пояснил он.

Как напомнил эксперт, Запад — и, в частности, Франция — настаивает на непричастности Киева к трагедии в «Крокусе». «Спрашивается, откуда у них такая убежденность? Никакой убежденности нет, просто США и странам ЕС выгодно так говорить, ведь в противном случае, если они признают украинский след в этом деле, придется признать, что они являются пособниками и спонсорами государства-террориста. Им проще валить на классического врага — ИГ», — предположил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев не исключает, что идея позвонить в Москву первоначально исходила не от самих французов, а от США и Великобритании. По мнению парламентария, они хотели бы разузнать, как продвигается расследование атаки на «Крокус».

«Лекорню либо вызвался сам это разузнать, либо, что более вероятно, получил приказ из Вашингтона. Но уверен, что этот разговор мог быть ему чем-то полезен. Нам точно известно, что услуги террористов оплачивали с Украины, и туда же они пытались бежать. Утверждать, что она ни при чем, как пытался сделать министр обороны Франции, глупо и недальновидно», — заявил политик.

Связан ли разговор с участием Франции в конфликте

После телефонного звонка Лекорню итальянское издание Italy24 отметило, что контакты РФ и Франции не повлияют на планы Запада и дальше поддерживать Украину. На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне будет решаться вопрос о выделении помощи Киеву. Портал отмечает, что украинским властям могут передать около $100 млрд.

В марте 2024-го Макрон заявил о возможной отправке французских войск в зону СВО. Тогда же газета Le Monde сообщила, что Пятая республика обеспокоена «слабостью» ВСУ и рассматривает вариант участия в боях, но опасается эскалации.

В Париже, видя положение в зоне СВО, действительно засуетились, считает депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его мнению, Лекорню пытался прощупать почву по украинскому вопросу, который уже «завел в тупик европейцев».

Фото: Aurelien Morissard/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Франции

«Они понимают, что победить Россию не получится, значит, надо договариваться. Напомню, Франция на фоне осторожной Германии хочет играть ведущую роль в европейской политике. Макрон позиционирует себя как независимого от США игрока, который может чуть не в одиночку сдержать „российскую агрессию“. Договорился до того, что готов отправить на Украину французские войска. Но Россия уже не на словах, а на деле показала, что их там ждет», — подчеркнул он.

Военный эксперт Артамонов считает, что Париж так и не решится на прямое вмешательство в конфликт, хотя продолжит снабжать Киев оружием и заниматься подготовкой бойцов ВСУ. Собеседник NEWS.ru напомнил, что Франция обучает украинских летчиков эксплуатации истребителей Mirage 2000.

«Сначала Елисейский дворец давал опровержение, позже последовали высказывания, что да, поставляем оружие, учим людей, ну и что из этого. Поэтому еще раз: речь идет не о том, что кто-то пошел на попятную, а о том, чтобы склонить нас как можно скорее на ведение переговоров и на раздел Украины — когда левый берег отойдет нам, а по правому встанут французы совместно с польско-германской бронетанковой дивизией», — считает аналитик.

Будет ли сделка по Украине

Как заявляет Минобороны РФ, тема переговоров по Украине действительно обсуждалась в ходе беседы Шойгу и Лекорню. В ведомстве сообщили, что речь шла о контактах РФ с Францией и другими западными странами в «стамбульском» формате. Однако в Пятой республике отрицают такую возможность. «Это неправда. Мы ни разу не проявили никакой готовности к диалогу по Украине, переговорам или чему-то в этом роде», — заявил источник Reuters в правительстве страны.

Сергей Миронов полагает, что такая резкая реакция Парижа — лишнее свидетельство того, что переговорная инициатива действительно обсуждалась. Как он считает, пока Елисейский дворец постарается отстраниться от нее, чтобы не создавать видимость капитуляции — особенно после «воинственной риторики своего „Наполеона“».

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press Эммануэль Макрон

«Что ж, наша позиция по урегулированию конфликта хорошо известна. Но „Стамбульская мирная инициатива“, о которой упомянули в Минобороны России, это сегодня не то, что было два года назад. Реалии на земле изменились, и их необходимо признавать. Думаю, именно изучение этих реалий и было целью звонка французского министра», — пояснил он.

Политолог Станислав Ткаченко также не исключил, что переговоры по Украине действительно могли стать одной из центральных тем беседы. По его мнению, ситуация в зоне СВО «приобретает для Запада характер катастрофы», поэтому Париж может быть нацелен на то, чтобы заморозить конфликт или вовсе завершить его.

«Ключевой вопрос состоит в том, что Украина обсуждалась без нее самой. Уже прошли сутки со времени звонка, а из Киева никаких комментариев нет. То есть Украина заелась и пытается придумать хоть что-нибудь, что позволило бы ей сохранить лицо. Главная сенсация в том, что Запад то ли списал Украину, то ли он сейчас подбирает новых переговорщиков с ее стороны», — подытожил Ткаченко.

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