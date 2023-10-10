Будет ли война РФ и США, когда возможна: мнение Пушкова и других экспертов Пушков призвал всерьез отнестись к словам Милли о возможной войне с РФ

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков призвал отнестись всерьез к словам американского генерала Марка Милли о возможной войне США с Россией. Когда может обостриться конфликт, какие прогнозы дают эксперты?

Что сказал о Алексей Пушков о вероятности войны России и США

Марк Милли, до недавнего времени занимавший пост председателя Комитета начальников штабов ВС США, сообщил, что вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10–15 лет возрастет, если Россия выйдет победителем из спецоперации на Украине.

«Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме», — прокомментировал Алексей Пушков.

При этом сенатор указал на рост вероятности того, что Вашингтону будет «не до военного конфликта с Россией», поскольку все больше американских политиков считают главной угрозой не РФ, а Китай.

Также, по мнению Пушкова, вероятность прямого конфликта США с Россией снижает «множественность вызовов», ставящих под сомнение гегемонию Америки.

«Это — помимо Китая и России — Иран, Северная Корея, а также эволюция Глобального Юга от Бразилии до Индонезии к большей самостоятельности в мировых делах. Конфликт с Россией, ведущей ядерной державой, не усилит, а ослабит США перед лицом этих вызовов», — отметил сенатор.

Вдобавок Штатам для поддержания «глобального лидерства» приходится вмешиваться одновременно в несколько кризисов — ближневосточный и украинский, что ведет к перенапряжению сил «даже для такой сверхдержавы, как США», считает Пушков.

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Применят ли РФ и США ядерное оружие в случае войны

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил в беседе с NEWS.ru, что война между США и РФ может пройти с использованием обычного оружия и ядерного. В последнем случае победителя в конфликте не будет, так как придет конец мировой цивилизации.

«В первом случае шансов у США крайне мало. Мощь ВМС США множится на ноль нашими ракетными комплексами, а также подлодками с крылатыми ракетами, их еще называют убийцами авианосцев. И никто не знает, где именно дежурят наши субмарины, могут нанести удар откуда угодно», — отметил Липовой.

По мнению эксперта, США уже ведут противостояние с Россией, но посредством конфликта на Украине. Генерал-майор считает, что американская сторона может перейти к полномасштабной войне, когда поймет, что Киев проигрывает.

Американист Борис Межуев предположил, что сценарий противостояния России и США развернется сам собой, как это было в Первую мировую войну.

«Тогда ее тоже никто не планировал, но цепь событий привела в конечном счете к тому, что Россия неизбежно была вовлечена», — сказал он NEWS.ru.

Как предотвратить войну между РФ и США

Борис Межуев считает, что ни одна из сторон не хочет начала боевых действий, но цепь событий может привести к такому исходу. В частности, открытому противостоянию между РФ и США способствуют ситуация на Украине и регулярные удары БПЛА по российским территориям. По мнению американиста, может возникнуть ситуация, когда Москва, не желающая применять ядерное оружие, будет вынуждена пойти на это.

Эксперт считает, что если Киев даст гарантии о прекращении огня, то удастся завершить украинский конфликт и предотвратить возможную войну между США и Россией.

«Пускай даже Украина вступает в НАТО, лишается нейтрального статуса, но даст России гарантии о прекращении огня. Мы могли бы оставить решение этого вопроса на долгосрочную перспективу, а через много лет уже будут другие люди и другие отношения, и все решится. Но они же этого не делают. Все потому, что администрация Байдена находится под огромным давлением антироссийского лобби», — сообщил американист NEWS.ru.

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