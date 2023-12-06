Будет ли большая война в Южной Америке: чем закончится провокация Венесуэлы Почему президент Венесуэлы действует по примеру диктатора Ирака Саддама Хусейна

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро присоединил к стране большую часть соседней Гайаны. Пока только на географических картах. Эти карты с новым «24-м штатом» — Гайана-Эссекибо — собираются развесить во всех школах и университетах Боливарианской Республики. Но есть все признаки того, что таким бумажным присоединением Мадуро не ограничится.

Как Мадуро готовится к конфликту с Гайаной

3 декабря Мадуро провел в Венесуэле референдум, более 95% участников которого высказались за отторжение у Гайаны спорной территории между реками Ориноко и Эссекибо. А теперь готовится внести в Национальную ассамблею Венесуэлы законопроект о формировании в составе страны соответствующего региона — Гайана-Эссекибо.

Законопроект, конечно, будет принят, поскольку венесуэльский парламент находится под полным контролем Единой социалистической партии Венесуэлы, лидером которой является президент страны. То есть Мадуро создает формально-правовую основу для аннексии территории соседней страны.

Зачем Венесуэле понадобились территории Гайаны

Земли, на которые претендует Мадуро, представляют собой малопригодные для жизни заболоченные джунгли и саванны. Однако еще с конца XIX века, когда там обнаружили залежи золота и алмазов, Каракас регулярно ставит вопрос о принадлежности этих «драгоценных» топей. Еще больше интерес Венесуэлы к ним подогрело обнаружение крупных месторождений нефти и газа в 2015 году.

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Венесуэлы Николас Мадуро

В минувшем сентябре власти Гайаны выдали шести зарубежным нефтяным компаниям лицензии на бурение в шельфовой зоне спорных территорий. Мадуро уже предложил нефтяникам свернуть работы в трехмесячный срок. Вероятно, по его истечении можно ожидать со стороны Каракаса каких-то активных действий. Учитывая, что силы обороны Гайаны составляют 3,4 тыс. человек, в то время как Вооруженные силы Венесуэлы насчитывают 123 тысячи, итоги потенциального военного конфликта между Джорджтауном и Каракасом предсказать нетрудно.

Что общего у Мадуро и Хусейна

Вероятно, примерно так же рассуждал в 1990 году иракский диктатор Саддам Хусейн. После войны с Ираном, которая завершилась в 1988 году, в его распоряжении была крупнейшая в Персидском заливе армия — 800 тысяч человек, которых нужно было чем-то занять. В то время как Вооруженные силы Кувейта вместе с резервистами не дотягивали и до 50 тысяч.

При этом главным результатом восьмилетней войны с Ираном стало разрушение экономики Ирака. Народ роптал, Хусейну нужно было чем-то подкрепить свой режим, например, быстрой победоносной войнушкой.

С другой стороны, эмират был одним из крупнейших кредиторов Хусейна, который очень сильно потратился на войну с восточным соседом. Чрезвычайно богатым нефтью кредитором, запасы которого почти не уступали собственно иракским. То есть, захватив слабый в военном отношении Кувейт, Хусейн решал сразу четыре задачи: обеспечивал работой своих генералов, усиливал поддержку своего режима среди иракцев, списывал государственные долги и почти вдвое увеличивал собственные нефтяные резервы. Против такого соблазна трудно было устоять. И Хусейн, как известно, не устоял. Военный разгром и захват Кувейта занял у него два дня.

Но за этим кратким триумфом Хусейна последовали операция антииракской коалиции «Буря в пустыне», десятилетия международных санкций и, наконец, казнь диктатора в 2006 году.

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Саддам Хусейн

Что задумал Мадуро

Параллели между действиями Хусейна в 1990 году и Мадуро в 2023-м слишком явные, чтобы их не замечали в Каракасе. Поэтому возникает вопрос, зачем Мадуро на самом деле конфликт с соседним государством.

Ведь дело явно не в нефти. Если чего у Венесуэлы много, так это углеводородов. В стране наблюдается дефицит всего, вплоть до туалетной бумаги. Но вот нефти там хоть залейся. Страна располагает крупнейшими в мире разведанными запасами нефти (свыше 300 млрд баррелей). В то время как у Гайаны они в 30 раз меньше.

Но Джорджтаун, в отличие от Каракаса, не находится под американскими санкциями. И, как только началась разработка гайанской нефти, экономика страны стала стремительно расти, в то время как жители утопающей в нефти Венесуэлы едва сводят концы с концами. Для Мадуро, которому в 2024 году предстоят очередные президентские выборы, это очевидный вызов его режиму.

Будет ли операция «Буря на болотах»?

С точки зрения экономики Мадуро похвастаться нечем: санкции со стороны США, которые ранее были крупнейшим потребителем венесуэльской нефти, фактически разрушили зависимую от углеводородного сырья экономику страны. То есть, как и Хусейну в конце 1980-х, Мадуро тоже нужны какие-то успехи, которые можно предъявить народу. А тут вроде бы и международная конъюнктура благоприятствует небольшой победоносной войне — США и их союзники увязли в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке. И на военную операцию «Буря в болотах Гайаны» у них просто не хватит сил.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Но даже в этом случае игра для Мадуро не стоит свеч. Потому что выборы пройдут, а американские санкции никуда не денутся. В то время как стратегической целью Мадуро как раз и является снятие ограничений США на поставки венесуэльской нефти.

Именно поэтому он в октябре согласился допустить на предстоящие выборы президента кандидатов от оппозиции, а также международных наблюдателей и представителей прессы. И закапывать шанс на восстановление экономики Венесуэлы в топях между Ориноко и Эссекибо он вряд ли станет. Тем более что помимо США есть еще и соседние страны, которые тоже не потерпят прямую военную агрессию у своих границ.

Искусство политического блефа по-боливариански

Тогда к чему все эти демонстративные приготовления к аннексии спорных территорий? Как раз в самой демонстрации. Отходя от политики конфронтации на международном уровне, Мадуро усиливает конфликтную риторику внутри страны.

Политика — это искусство возможного. И если нет смысла развязать реальный военный конфликт, то ради народного сплочения вокруг флага Боливарианской Республики (то есть собственной власти) можно хотя бы сделать вид, что готов на это пойти. А итоги президентских выборов покажут, насколько убедительным был блеф.

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