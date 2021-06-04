«Будет больно»: в Киеве пригрозили Минску за приглашение ополченцев из ЛНР

https://static.news.ru/photo/4cab017a-c52f-11eb-ba61-96000091f725_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отреагирует на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о приглашении в Минск силовиков из самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) для допроса Романа Протасевича. Дипломат пригрозил белорусскому лидеру большим количеством инструментов воздействия, сообщает УНИАН.

Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно когда речь идёт о Беларуси, с которой у нас много связей, — подчеркнул Кулеба.

По его словам, есть вещи, которые в Киеве не прощают, к ним относится неуважение к территориальной целостности Украины. Кулеба добавил, что между странами сейчас нет дипломатических каналов, несмотря на работу посольств.

Основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан в минском аэропорту 23 мая. В Белоруссии блогер внесён в список террористов. Глава КГБ страны Иван Тертель заявил, что Протасевич воевал в составе батальона «Азов» в Донбассе и в полной мере соответствует определению боевика-наёмника.

27 мая Генпрокуратура ЛНР возбудила против белорусского оппозиционера уголовное дело. Основатель NEXTA подозревается в совершении ряда особо тяжких преступлений на территории Донбасса. В ЛНР обратились к Минску с просьбой предоставить блогера для проведения следственных действий. Лукашенко заявил, что следователи могут провести опрос Романа Протасевича.