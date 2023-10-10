«Будем бороться»: Карасин о плане спасения россиян из плена ХАМАС Сенатор Карасин: Москва будет бороться за российских граждан, которые попали в плен к ХАМАС

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Арабо-израильский конфликт

Москва будет использовать все возможности, которые есть, чтобы спасти российских граждан из плена ХАМАС, заявил NEWS.ru глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. По его словам, российская сторона будет бороться до последнего, так как другой альтернативы нет.

Речь идет и о посольстве в Израиле, и о представительстве в Палестине. Не стоит забывать и о международных контактах. Мы будем бороться, чтобы военнопленные были освобождены. Другой альтернативы просто нет, — заявил Карасин.

Ранее стало известно, что среди заложников, захваченных в плен членами радикального палестинского движения ХАМАС, находятся граждане России. Представитель движения Муса Абу Марзук заявил, что они взяли в заложники десятки жителей Израиля, у которых есть второе гражданство, в том числе России и Китая. Он отметил, что организация поддерживает контакты с РФ по вопросу пленных.

7 октября появилась информация о том, что бойцы ХАМАС увозили людей в сектор Газа. В Сети были опубликованы кадры момента взятия в плен девушки. На видео она кричала и тянула руки к мужчине, которого уже скрутили.

Армия обороны Израиля зарегистрировала вечером 9 октября обстрел своей территории со стороны Ливана. Данные о пострадавших пока не поступали. В ответ в ЦАХАЛ подтвердили, что нанесли новые удары по территории Ливана. Атака производилась с помощью боевых вертолетов и стала «ответом на проникновение боевиков на север страны».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что готов к созданию чрезвычайного правительства без предварительных условий, и объявил о том, что страна переходит к массированной атаке. В ходе обращения к нации глава кабмина отметил, что Израиль ведет войну, чтобы страна продолжала существовать. Он назвал удары по сектору Газа «только началом».