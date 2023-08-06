Буданов заявил, что Запад не сможет склонить Украину к миру

Фото: МО Украины

Кирилл Буданов

Странам Запада не удастся склонить Киев к мирному урегулированию конфликта с Москвой, заявил в интервью болгарскому изданию bTV начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, даже если поставки оружия и денег на Украину будут ограничены, это не остановит народ страны на пути к победе.

При желании можно предпринять много шагов, которые существенно осложнят наше положение, но принудить украинский народ, украинское общество к миру им не удастся. Могут быть созданы искусственные условия, при которых число жертв в нашей стране значительно возрастет, как и проблемы. То есть — меньше боеприпасов, меньше поддержка экономики. Это чисто технократические вещи, но они не могут остановить людей, — сказал Буданов.

При этом он признал, что для достижения победы украинским военным нужно как можно больше оружия и боеприпасов. Глава украинской разведки выразил надежду, что в скором времени боевые действия прекратятся.

Ранее газета Corriere della Sera сообщила, что в ходе конференции по украинскому конфликту, которая проходит в саудовской Джидде, принято решение создать рабочие группы по обсуждению «формулы мира», предложенной президентом Владимиром Зеленским. Участники переговоров отметили, что уважение целостности территории Украины и ее суверенитета «должно находиться в центре любого мирного соглашения».