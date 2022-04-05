Тотальное дипломатическое наступление на Москву, в эти дни разворачивающееся сразу на нескольких фронтах в связи с историей украинской Бучи, со всей остротой поставило вопрос о глубине пропасти, в которую летят отношения России с Западом.

Удивительная лёгкость, с которой бывшие западные партнёры подхватили шитую грубыми белыми нитками и расползающуюся по всем швам историю про якобы оставленные российской армией братские могилы расстрелянных мирных жителей Украины, заставляет задуматься над тем, что всё это происходит не случайно. Так называемый «кейс Бучи» (термин, кстати, возникший на Украине), появился не на пустом месте.

На втором месяце российской спецоперации по ту сторону дипломатических и информационных баррикад возник огромный запрос на историю «второй Сребреницы». И вот она появилась — зазвучала из всех утюгов евро-атлантического мира.

В то время как Россия требует денацификации Украины и проведения международного трибунала над украинскими неонацистами XXI века, в информационное пространство была вброшена абсолютно зеркальная история про якобы имевшие место преступления против человечности, но только — внимание — совершённые не Украиной, а Россией. То есть страной, которая полна решимости уничтожить неонацизм в центре Европы, устроить над ним суд истории, чтобы вскрыть анатомию этого явления, сурово покарать преступников и исключить возможность появления новых всходов украинского этно-фашизма.

Украинские военные в городе Буча Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press

Восьмиминутное видео, распространённое украинской стороной, можно долго разглядывать, задавая вопросы о том, почему некоторые «погибшие» шевелят руками, а у реальных жертв на рукавах белые повязки — свидетельство того, что они, судя по этим повязкам, скорее всего, были убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Кроме того, почему трупы лежат со связанными за спиной руками? Что это был за такой ритуал казни — связать руки гражданским лицам перед тем, как хладнокровно их расстрелять? Это почерк российской армии?

Остаётся неясным и то, почему эта история взорвалась не сразу после ухода российской армии. И, наконец, едва ли не главное: как объяснить видео приехавшего в Бучу ухмыляющегося президента Зеленского. Он явно не похож на национального лидера, раздавленного горем национальной трагедии.

С одной стороны, разбить историю про преступления против человечности, якобы совершённые Россией в Буче, легко — несоответствий уже предостаточно, постпред России при ООН Василий Небензя пообещал предоставить новые доказательства «откровенной лжи» со стороны Украины и Запада.

Правда о том, что произошло в Буче, откроется очень скоро, — заявил он.

С другой стороны, парадокс в том, что правда, о которой говорит Василий Небензя, и которая, вроде бы, лежит на поверхности, многим так и не откроется. В этом смысле разбить историю «второй Сребреницы» сколь легко, столь и невозможно.

Российская сторона может и будет разбирать и разберёт эту историю на атомы, но проблема в том, что услышат её лишь те, кто захочет вникать и думать. Включит мозг, чёрт возьми.

Но продолжение полёта на антироссийском автопилоте такого анализа и таких рефлексий не предусматривает. Многие не услышат не потому, что не были предоставлены реальные факты, а потому что просто не захотят слушать. Потому что для них важно не то, что говорят, а кто говорит. Если это говорит Россия, то это по определению не может быть правдой. Ведь Россия — международный преступник. Вот такая логика. Учитывая, что есть большой запрос на историю «второй Сребреницы», её будут поддерживать изо всех сил, чтобы сохранить на плаву.

Тот истеричный навал на Россию, который мы наблюдаем в последние дни, — Буча мала, с высылкой дипломатов, введением новых санкций, когда в считаные дни легко разрушается то, что создавалось десятилетиями, выглядит карнавалом безумия.

Однако у него есть вполне рациональные объяснения.

Во-первых, «кейс Бучи» позволяет Западу вновь заставить себя принять боевую стойку после того, как выяснилось, что первая волна санкций и политико-дипломатического давления принесли даже не нулевой результат, а результат со знаком минус.

Остановить российскую спецоперацию на Украине так и не удалось, в то время как на Западе уже сработал эффект бумеранга — санкции ударили по тем, кто их вводил. И вот теперь недовольной западной публике будут объяснять, что, дескать, иного выбора не было, потому что это аморально не вводить санкции против тех, кого полмира обвиняет в акте геноцида.

Буча, Украина Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мы же общеевропейский дом, в фундамент которого положены идеи гуманизма и прав человека, если мы не накажем Россию, то мы перестанем быть сами собой.

В-вторых, бои в Мариуполе и всплывающие всё новые подробности неафишируемого западного участия на стороне отчаянно сражающихся в подземельях «Азовстали» неонацистских боевиков очень скоро могут поставить Францию и другие цитадели европейской демократии перед крайне нежелательными для них вопросами. Главный из них — что здесь вместе с неонацистами делают не только западные наёмники, но и сотрудники спецслужб и инструкторы НАТО. Поэтому им важно сыграть на опережение, запустив историю про геноцид, которая в силу её огромного резонанса не может не вытеснить на обочину всё остальное.

И, наконец, идея международного суда над Россией должна автоматически убить идею международного суда над украинскими неонацистами. Соответственно, отпадут вопросы, как это Европа столько лет закрывала глаза на появление на её территории нового неонацистского плацдарма Старого Света.

В общем, на фоне фейковых братских могил Бучи мы наблюдаем спешно вырываемую у нас на глазах огромную и вполне реальную одну большую братскую могилу международной дипломатии. Она ещё не заполнена, но скоро заполнится до конца.