«Бросьте нас в пекло!» Осуждённые ополченцы попросились на фронт

В Донецкой и Луганской народных республиках в местах лишения свободы содержатся тысячи людей. В местных колониях и СИЗО немало и граждан России, которые в 2014–2015 годах приехали в Донбасс, чтобы защищать местное население, но по разным причинам оказались за решёткой. Многие из них не признают, что преступили закон. Как стало известно NEWS.ru, после начала военной спецоперации РФ на Украине осуждённые ополченцы начали изъявлять готовность отправиться на передовую — на самые опасные участки фронта. С ними вместе в бой хотят пойти и другие арестованные и осуждённые из различных регионов России и Украины.

Чужие среди своих

Сегодня в заключении в ДНР и ЛНР могут находиться несколько сотен россиян. Волонтёр и общественный защитник Лика Искра (фамилию активистка просит не называть публично), много лет оказывающая им посильную помощь, через адвокатов, родственников и соратников получает информацию от заключённых. Сегодня на основе таких данных удалось составить список желающих попасть на фронт. Однако о многих других нет достоверных сведений. На данный момент достаточно уверенно можно говорить минимум о двух сотнях россиян, лишённых свободы в обеих республиках.

Примерно половина из них уже была осуждена судами, — рассказала NEWS.ru волонтёр. — Часть признали вину, другие до сих пор утверждают, что преследуются несправедливо. Многие из числа приговорённых сегодня находятся в исправительных колониях непосредственно у линии соприкосновения. Над ними в буквальном смысле летают пули и снаряды.

Боевики Киева за сутки выпустили свыше 300 снарядов по ДНР dan-news.info

При этом суды в ДНР после введения военного положения заморозили рассмотрение уголовных дел, а также кассационных и апелляционных жалоб. Конвойная рота сейчас на передовой, и доставить кого-либо на заседания судов невозможно. Даже во время самых жарких боёв заключённых никуда не этапировали из колоний.

Ополченцы передали через волонтёров своё послание и список, в котором более 100 позывных. Многие опасаются заявлять такое открыто и поэтому не называют своих имён и фамилий.

Дайте нам оружие! Мы встанем на защиту Родины! Известно, что во время мобилизации мужчинам ограничили выезд с территории ДНР. Так вместо того чтобы отправлять в армию студентов, не прошедших даже срочную службу и кафедру военной подготовки, лучше набирать идеологически мотивированных специалистов с реальным боевым опытом. Бросьте нас в самое пекло!

Многочисленная категория желающих участвовать в спецоперации — это ополченцы первой волны, находящиеся сейчас в донецком СИЗО № 5.

«Всего российских и местных ополченцев в СИЗО примерно тысяча человек. Не меньше находится в лагерях. Они сидят по различным уголовным делам или даже, насколько мне известно, без предъявления обвинения. Некоторые — с 2014-2015 годов, — продолжает рассказ Лика. — Практически все, с чьими представителями и родственниками мне удалось связаться, рвутся на фронт. Даже те, кто, по их мнению, сидит незаконно. Все они имеют боевой опыт и готовы служить в самых горячих местах фронта. Не менее 700 из них подтвердили готовность воевать. Это же несколько полноценных боевых подразделений».

MOD Russia/Global Look Press

По некоторым сведениям, в СИЗО № 5 приезжал комбат Абхаз (Ахра Авидзба) и с офицером комендатуры отбирал желающих отправиться на передовую в возглавляемый им 2-й штурмовой батальон. К сожалению для многих ополченцев, остающихся за решёткой, ему дали информацию далеко не по всем камерам.

Как утверждают сами ополченцы и их адвокаты, многие из тех, кто попал под уголовное преследование в ДНР и ЛНР, осуждён или обвиняется в незначительных правонарушениях. Есть и особые случаи, например, сроки за незаконный оборот оружия, отнятого у неприятеля. Другие действительно нарушили закон, но, как утверждают, выполняли приказ непосредственного командира. Некоторые были осуждены за дело, но к предельно суровым срокам, которые обычно выносятся лишь за наиболее тяжкие преступления.

Бывшие сослуживцы находящихся в заключении ополченцев рассказывают, что во время боевых действий 2014–2015 годов все действовали по законам военного времени.

Приходилось с разрешения владельцев реквизировать гражданский автотранспорт на нужды фронта, например — довезти раненого товарища, — вспоминает боец отряда спецназа «Троя» Вадим. — Иногда такие действия потом считались «отжимом» имущества. Ведь многие ополченцы тогда даже не состояли в штате Народной милиции просто потому, что её ещё не создали. В те дни в Донбассе действовало много разрозненных подразделений ополчения. И некоторые потом были распущены или слиты с другими частями.

Сейчас уже невозможно найти списки личного состава или определить персональную ответственность каждого бойца за те или иные действия. Вот и возникают обвинения в незаконном хранении оружия, мародёрстве и участии в незаконных вооружённых формированиях, — продолжает он. — Сейчас им говорят: признайте вину, и мы вас амнистируем. Но они из принципиальных соображений отказываются. Лучше уж в штрафбат, по примеру Великой Отечественной. Хотя многие уверены, что с ними обошлись несправедливо, они не предали идею народных республик и готовы рисковать за них жизнью.

dan-news.info

Адвокаты нескольких заключённых кратко изложили для NEWS.ru подробности судеб своих подзащитных.

Константин Спиридонов и Алексей Дмитриев были задержаны в апреле 2015 года. Это бойцы легендарного батальона «Пятнашка». Подразделение прославилось многочисленными победами на полях сражений. Константина и Алексея обвиняют в соучастии в убийстве. Сами они заявляют, что в момент преступления спали. После задержания они подписали показания на себя, от которых позже отказались. По их словам, это было связано с давлением следствия.

Крымчанин Игорь Кушнир, позывной Иса. Участвовал в присоединении к России полуострова. Воевал за ДНР с 2014 года. Его командир был осуждён, а Игоря посадили за компанию. Когда-то по этому поводу делал сюжет украинский блогер Анатолий Шарий. Несколько лет Кушнир сидел без приговора и был осуждён лишь в 2021 году.

Александр Труденко (Трудный) обвиняется в контрабанде трофейного оружия, предназначавшегося для вооружения харьковского Антимайдана, — объясняет Ирина Фёдорова, адвокат россиян-ополченцев в ДНР. — Другой мой подзащитный — Денис Скворцов — в 2014 году узнал о начале войны в Донбассе, уволился из МЧС города Кемерово и приехал в Донецк. Он устроился в Русскую православную армию (одно из крупных подразделений ополчения) и доблестно воевал. Однажды в ноябре 2014 года он попытался призвать к порядку подгулявшего бывшего сослуживца. Что закончилось броском в Дениса двух боевых гранат, от которых он чудом остался цел вместе со своим напарником. В инциденте обвинили Скворцова. Расследование его дела длится уже восемь лет. Денис мечтает о том, чтобы с оружием в руках продолжить службу.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

К корреспонденту NEWS.ru попало и личное обращение ещё одного из россиян — осуждённого на 16 лет омоновца Сергея Колосовского, адресованное президенту России. Мужчина просит амнистировать его и использовать его опыт на благо народа Донбасса и России.

Я, Сергей Колосовский 1981 года рождения, являясь гражданином Российской Федерации, приехал в Донецкую Народную Республику 03.01.2015 г. добровольцем по зову сердца, чтобы помочь братскому народу Донбасса в защите от киевской хунты. Прошёл Дебальцево, Логвиново, Широкино и др. Находился только на переднем крае. Являюсь ветераном боевых действий в Чеченской Республике (1999–2001 гг.) в спецназе ВВ МВД РФ. Множество командировок в составе ОМОН «Зубр» в различные регионы Кавказа. Имею большой опыт ведения боевых действий по специальностям «снайпер» и «специалист штурмовых подразделений». Отбываю наказание в Кировской ИК ДНР. Вот уже 7-й год лишён свободы. Готов снова встать в ряды Народной милиции ДНР или любого другого подразделения. Хочу искупить свою вину кровью. Не жалея себя и своей жизни на благо мирного неба России, ДНР и ЛНР.

Кинуть на подвал

Представители, родственники и адвокаты находящихся в заключении россиян много раз обращались в органы власти РФ (в Следственный комитет, Военную прокуратуру, в МИД и т. д.) с просьбой о помощи. Иногда ответы не приходили.

Уже после признания республик Россией родственнице одного из наших подопечных звонили из СК, — говорит Лика. — Представитель этой организации рассказал, что признание республик означает, что автоматически признаются и их законы, а также приговоры судов. Мы надеемся, что изменение статуса республик приведёт к наведению порядка и ускорению в их следственной и судебной системах, а также исключит беззаконие в отношении заключённых.

Писатель, глава московской коллегии адвокатов «Миронов, Кудрявцев и партнёры» Иван Миронов рассказал NEWS.ru, что к нему за помощью не раз обращались родственники российских ополченцев, оказавшихся в Донбассе в местах лишения свободы.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Большинство таких людей добровольцами отправились отстаивать Русский мир, наслушавшись призывов Игоря Стрелкова. И многие действительно героически сражались за свои идеи. Пока не оказались в застенках по различным обвинениям: нелегальное хранение оружия, „отжим“ автотранспорта — нередко на нужды фронта и т. д. Ярким примером может служить история погибшего в тылу при странных обстоятельствах легендарного комбата батальона „Призрак“ Алексея Мозгового, в России считающегося героем и мучеником, отдавшим жизнь за республики, а в ЛНР заочно осуждённого», — рассказал Миронов. (Алексей Мозговой, как сообщали СМИ, уже после своей гибели был обвинён в соучастии в убийстве предпринимателя с целью ограбления.)

Некоторые ситуации, с которыми ему пришлось столкнуться, адвокат охарактеризовал как «правовой беспредел». Он сообщил, что находящиеся в каменных мешках россияне, как правило, лишены связи с близкими и даже доступа адвокатов. Некоторые из них, по его словам, просто оказались пешками в больших играх.

Своих не бросаем?

Если ещё недавно ДНР и ЛНР официально считались частями Украины, то после официального признания Россией статус этих территорий коренным образом изменился. Юристы утверждают, что теперь могут быть подписаны договоры о правовой взаимопомощи. К такой обязательной помощи относится и юридическое сопровождение попавших в затруднительные обстоятельства граждан России.

Если амнистия с последующим зачислением в ряды Народной милиции и сегодня находится в юрисдикции местных властей, то сами заключённые и их близкие вправе требовать от российской стороны начала процесса экстрадиции для справедливого пересмотра уголовных дел российскими судами. Адвокат Ирина Фёдорова утверждает, что по закону граждане РФ, осуждённые за рубежом, имеют право самостоятельно или через своего представителя обратиться в суд с просьбой об экстрадиции их на родину для последующего отбывания наказания уже на территории России. Даже в случае, если их преступление будет доказано. Это относится ко всем российским гражданам.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Иван Миронов в разговоре с NEWS.ru обратил внимание на то, что «защищать их права и добиваться для них справедливости мы обязаны». Адвокат подчеркнул, что «штрафбаты — это фактически способ утилизации неудобных людей затыканием ими самых горячих мест на самых страшных направлениях» и то, что люди готовы сменить сравнительно безопасную жизнь в тюрьме на мясорубку передовой, красноречиво свидетельствует о тех обстоятельствах, в которых они оказались.

NEWS.ru попросил Минюст и членов Совета при президенте РФ по правам человека прокомментировать ситуацию с осуждёнными в ДНР и ЛНР гражданами России. Как заявил председатель межрегиональной общественной благотворительной организации «Комитет за гражданские права» Андрей Бабушкин, чтобы ситуация сдвинулась с места, необходимо обращение в СПЧ.

Искупить вину кровью не столь просто, как представляется. Эти люди, вероятно, совершили различные преступления, и где гарантии, что они не обратят оружие против своих же? Что же до перевода их в Россию, то мы не знаем, насколько законодательство ДНР и ЛНР соответствует российскому законодательству. Наверное, это необходимо. Но СПЧ не работает по своей инициативе, необходимо, чтобы было обращение. Пока, насколько мне известно, таких обращений в СПЧ не было. Надо, чтобы какой-то конкретный человек — адвокат, родные или близкие — обратился к нам с просьбой рассмотреть данный вопрос, тогда мы это сделаем, — сказал он.

В Минюсте РФ заявили NEWS.ru, что предоставят комментарий по ситуации с осуждёнными в ДНР и ЛНР россиянами.