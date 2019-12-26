https://static.news.ru/photo/f9c15954-27f1-11ea-ba8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ingo Schulz/http://imagebroker.com/Global Look Press

В Индии кобра набросилась на мужчину, который попытался её поцеловать. Случившееся попало на видео.

Ролик опубликовал портал Newsflare. Инцидент произошёл в городе Бхадравати. Местные жители, заметив опасное пресмыкающееся, обратились за помощью к змеелову-любителю. Мужчина по имени Сону быстро поймал кобру, после чего решил поиграть с ней на глазах у толпы. В итоге кобра укусила его за губу. Мужчину госпитализировали.

При укусе кобра впрыскивает в организм до 7 мл яда, токсин которого вызывает проблемы с дыханием и остановку сердца за 24 часа.

Ранее NEWS.ru писал о коте из Индии, который спас от кобры своих хозяев. Домашний питомец обнаружил ядовитую змею в коридоре и не позволил ей добраться до лестницы на второй этаж. В схватке кот продемонстрировал хорошую реакцию, уворачиваясь от выпадов кобры. Ему потребовалось чуть больше минуты, чтобы схватить рептилию и в зубах вынести на улицу.