Брошенный демонстрантами мусор на Капитолии превратят в экспонаты

https://static.news.ru/photo/258fa518-52fd-11eb-b400-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Различный мусор, который протестующие оставили возле здания американского Конгресса, может быть превращён в экспонаты, которые будут выставлены в Музее истории США, пишет Washington Post.

Как пишет издание, идея выставить в музее следы, оставшиеся после беспорядков, пришла в голову члену палаты представителей Энди Ким (от штата Нью-Джерси), когда он вышел прогуляться в среду после голосования по утверждению победы Джо Байдена в Аризоне.

Он вышел через двери с выбитыми стеклянными окнами, подошел к центру ротонды и осмотрел следы беспорядков, произошедших возле Капитолия несколькими часами ранее. Там были американские флаги и осколки старинной мебели, разбросанные вместе с перчатками и окурками, а также порошкообразные остатки от огнетушителей. Значимое смешалось с обыденным, — пишет газета.

Конгрессмена «охватила грусть» из-за того, что произошло со зданием, которое он считает самым красивым в стране, утверждает издание. Ким взял мешок для мусора и просто стал его собирать туда.

Среди находок Кима оказались ключи от машины, флаги с Трапом, бутылки с водой, а также предметы личной безопасности, например, брошенный бронежилет. Неподалёку от него находились полицейские. Конгрессмен спросил у них, их ли это вещи, но те ответили отрицательно. На бронежилете он нашёл дату изготовления. Оказалось, что он был произведён всего за несколько недель до нынешних событий и как будто был нарочно куплен специально для штурма Капитолия.

Ким убрал ротонду, Скульптурный зал Капитолия, а также склеп. На часах был уже час ночи, пишет об этом Washington Post.

Там была сломанная металлическая мебель, что меня поразило. Старинные металлические скамейки, которые только что разбили на куски, — рассказал он.

Многие вещи были разбиты, украдены с изначальных мест, испорчены, а затем брошены. Например, он нашёл также разбитую табличку, которая ранее висела над дверью спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Еще он нашёл фотокамеру, принадлежащую Associated Press.

В палате представителей затем была создана специальная комиссия, которая займётся оценкой брошенных предметов и решит, какие из них будут выставлены в Музее истории США.

Как сообщал NEWS.ru, ранее сенатор-демократ и заместитель председателя комитета по делам разведки сената Марк Уорнер обратился к ряду американских компаний с призывом сохранить сведения, которые помогли бы выявить и привлечь к ответственности всех участников беспорядков в Капитолии 6 января.