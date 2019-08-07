Политический кризис в Великобритании разросся до таких масштабов, что может потребоваться вмешательство королевы Елизаветы II. Британские СМИ сообщают: в парламенте зреет заговор против премьер-министра Бориса Джонсона. Оппозиция собирается инициировать вотум недоверия главе правительства, а если тот откажется покидать кабинет — попросить королеву уволить его. Всё это ради спасения страны от «жёсткого» Brexit.

По данным газеты The Telegraph, за заговором против Джонсона стоит бывший генпрокурор Доминик Грив. Именно ему принадлежит план обратиться к королеве, если все другие способы сместить нового главу правительства провалятся.

Королева напишет ему письмо о том, что он уволен, — приводит слова анонимного члена парламента The Telegraph. — Ей придётся его уволить. Конечно, она сделает это.

Пока британский парламент находится на каникулах, противники Бориса Джонсона и выхода Великобритании из Евросоюза не думают отдыхать. Лидер лейбористов Джереми Корбин на днях поделился, что собирается инициировать голосование по вотуму недоверия нынешнему премьеру, как только 3 сентября законодательный орган вернётся с каникул.

Джереми Корбин Vickie Flores/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На фоне провала переговоров с Брюсселем по поводу новой сделки выход Соединённого Королевства из ЕС без соглашения становится всё реальнее. Ведь Борис Джонсон пообещал, что страна покинет общий европейский дом 31 октября, и не важно, на каких условиях. Парламент ранее большинством голосов проголосовал против выхода из ЕС без сделки. Поэтому чтобы избежать такого сценария, который чреват шоком для британской экономики, парламенту нужно избавиться от Бориса Джонсона.

За отставку премьера, вероятно, Лейбористская партия выступит в полном составе. На данный момент у оппозиции 201 кресло в парламенте, у консерваторов — 258. Поэтому для успеха вотума недоверия лейбористам потребуется перетянуть на свою сторону консерваторов-«ремейнеров» (противников выхода из ЕС). Таковых в расколотой Консервативной партии немало, и чем ближе «жёсткий» Brexit, тем более вероятно, что они попытаются избежать его любыми способами.

В кабинете Джонсона осознают вероятность такого развития событий. Поэтому была найдена лазейка в законодательстве: согласно конституции, глава правительства якобы не обязан подчиняться вотуму недоверия.

Если строго следовать букве закона, Борис может не подавать в отставку, — поделилась с изданием Express эксперт по конституции Кэтрин Хаддон. — Основной закон об этом молчит. Поэтому принимать решение об отставке должен сам премьер-министр. Если он решит не делать этого, будет сложно сформировать новое правительство, не втягивая королеву в политику.

Борис Джонсон Paul Marriott, via www.imago-ima/www.imago-images.de/Global Look Press

По данным Times, первый помощник Бориса Джонсона Доминик Каммингс на прошлой неделе заявил коллегам, что премьер-министр откажется уходить, если столкнётся с вотумом недоверия. Его задача — досидеть на Даунинг-стрит хотя бы до 31 октября, чтобы Brexit уже больше никто не отложил.

Однако генеральный директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов в разговоре с News.ru усомнился в вероятности подобного исхода событий.

Конституционная традиция Великобритании такова, что каждый глава правительства, который не имеет поддержки парламента, уходит в отставку. Можно представить, что Джонсон откажется уходить, но маловероятно, что это произойдёт. Это против всех правил, поэтому репутация Консервативной партии и самого Джонсона в этом случае будет уничтожена. Андрей Куликов генеральный директор исследовательской компании Europe Insight

Эксперт также отметил, что план заговорщиков с обращением к королеве вряд ли сработает, даже если они действительно к ней обратятся.