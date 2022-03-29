Британскую королевскую яхту могут заменить яхтой российских олигархов

Королевскую яхту «Британия» могут заменить одним из судов, которое принадлежит российским олигархам, пишет Telegraph. По версии издания, данное решение позволило бы сэкономить правительству сотни миллионов фунтов стерлингов в разгар кризиса.

Критики нового флагмана предположили, что одна из яхт олигарха могла бы заменить «Британию», сэкономив правительству сотни миллионов фунтов стерлингов на пике стоимости эксплуатации, — написали в издании.

Ранее власти США объявили о награде в размере до $5 млн за помощь Министерству финансов в поисках активов, «связанных с коррупцией и правительством Российской Федерации». В частности, премию обещают заплатить тому, кто назовёт местонахождение яхт российских олигархов.

Отметим, что под новый пакет санкций Вашингтона попали яхта и самолёт российского олигарха Виктора Вексельберга. Помимо этого, Финансовая гвардия Италии арестовала яхту бывшего основного бенефициара «Еврохима» и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко. Стоимость актива, заблокированного в рамках санкций ЕС, составляет €530 млн. Также были арестованы яхты миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.