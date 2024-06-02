Британской разведке поручили ловить российских шпионов Telegraph: МИ-5 поручили сосредоточить внимание на шпионах из Ирана, КНР и РФ

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальной британской службе контрразведки МИ-5 приказали сконцентрироваться в первую очередь на борьбе не с терроризмом, а со шпионами из Ирана, Китая и России, пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на правительственные источники. Лондон обеспокоен ситуацией на Украине, якобы действующими в стране китайскими агентами и иранскими криминальными элементами, предположительно, оказывающими влияние на политических оппонентов Тегерана за рубежом.

Собеседник издания рассказал о просьбе кабмина к спецслужбе сделать борьбу с терроризмом не приоритетной, а параллельной целью. Он пояснил, что Россия беспокоит Лондон своими активным действиями на Украине, а китайских шпионов назвал «не поддающимися исчислению».

Порт Эмсхавен в Нидерландах 31 мая не пустил рефрижераторное судно с рыбой из России, сообщили в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). Предлогом для отказа могла стать появившаяся в мае публикация голландского СМИ о том, что российские рыболовные суда могут заниматься шпионской деятельностью.

Польша видит в российских дипломатах шпионов, из-за чего устанавливает для них запреты, заявляла первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Как уточнила парламентарий, дипломаты из РФ передвигаются в Польше по служебной необходимости и помогают соотечественникам.