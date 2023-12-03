Британское морское управление сообщило о взрыве в Красном море

Взрыв мог прогреметь в районе Баб-эль-Мандебского пролива Красного моря, сообщили в Центре координации морских торговых перевозок (UKMTO) при ВМС Британии. Ведомству стало известно об активности БПЛА в этом районе.

UKTMO получило сообщение об активности беспилотных летательных аппаратов (UAS), включая потенциальный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандеба, произошедший со стороны Йемена, — говорится в сообщении.

В британском морском управлении предупредили суда, находящихся поблизости, о необходимости соблюдать осторожность в сложившейся ситуации. Также экипажи попросили сообщать в UKMTO о любой подозрительной активности.

Ранее представитель йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что организация продолжит блокировать суда Израиля в Красном море. По его словам, также будут приняты дальнейшие меры для полного выполнения этого решения.

До этого Сариа сообщил, что «Ансар Аллах» может атаковать израильские гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости. Повстанцы готовы также нападать на коммерческие плавсредства под флагом Израиля и на принадлежащие зарегистрированным на его территории компаниям, отметил он.