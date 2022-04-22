Британский журналист рассказал, как жители Мариуполя относятся к «азовцам»

Британский журналист Грэм Филлипс заявил, что жители Мариуполя относятся к украинским боевикам «Азова» резко негативно. Говоря о националистах, они часто используют ругательные слова, отметил он в беседе с «Известиями».

В ответ я слышал «сволочь», «твари», «мрази». Так, как есть, только по-честному, — рассказал Филлипс.

По его словам, к настоящему времени на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе блокированы почти 2 тысячи националистов. После их поражения, подчеркнул британец, город будет процветать.

Он не только станет как прежде, но даже лучше, потому что это замечательный город, где живут русскоязычные люди. И мы все будем праздновать здесь День Победы, — добавил журналист.

Ранее стало известно, что военные нацбатальона «Азов» не считались с морскими пехотинцами, ставя себя выше других солдат ВСУ. Об этом заявил сдавший оружие начальник медицинской службы 36-й бригады подразделения украинской морской пехоты майор Владимир Лабузов. Офицер отметил, что высокомерие националистов проявлялось в их стремлении продемонстрировать, что они лучше других военных.