Британский журналист призвал Запад прекратить поддержку Украины и Тайваня Обозреватель Guardian Дженкинс: Запад должен отказаться от поддержки Украины и Тайваня

Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заявляя о безоговорочной поддержке Украины и Тайваня, Запад идет на риск полномасштабного конфликта с Россией и Китаем. Такое мнение высказал в статье для издания The Guardian обозреватель Саймон Дженкинс. Автор напомнил, что западное вмешательство в дела других государств в последние годы походило на имперские войны и приводило к гибели тысяч людей.

Дженкинс отметил, что в отношении Тайваня Вашингтон не отказывает в военной помощи Тайбэю, одновременно заявляя о поддержке принципа «одного Китая». Схожая ситуация наблюдается и на Украине: Запад заверяет Киев в необходимости «поражения России», но при этом игнорирует факт того, что активная поддержка Украины ведёт к ужесточению реакции Москвы.

По мнению. журналиста, западное вмешательство в дела других стран в последние годы напоминает имперские войны и ведёт к гибели тысяч людей по всему миру.

Запад должен быть готов отступить, — подчеркнул Дженкинс.

Самолёт со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на борту приземлился на Тайване вечером 2 августа. Это был первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению Пелоси, её поездка не противоречила политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступил против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня. Сенатор также подчеркнула, что её приезд является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Вечером 2 августа Народно-освободительная армия Китая приступила к манёврам вблизи берегов Тайваня. Власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы. Также несколько китайских военных самолётов пролетели вблизи серединной линии Тайваньского пролива.