Британский врач: коронавирус сохранится как сезонное заболевание

https://static.news.ru/photo/14f4dcaa-34d5-11eb-8540-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

COVID-19, скорее всего, не будет уничтожен окончательно и сохранится в качестве сезонного заболевания, заявил заместитель главного врача Великобритании Джонатан Ван Там.

Я не думаю, что коронавирус будет когда-либо искоренён, я думаю, что он может сохраниться как сезонная проблема <...> те привычки, которые мы усвоили сейчас, — использование масок и санитайзера, — могут сохраниться, — сказал он в ходе брифинга.

Он отметил, что наиболее опасными для заражения остаются места с плохой вентиляцией, переполненные пространства, а также территория, где люди близко контактируют. При этом эксперт с оптимизмом принял информацию о сертификации первой британской вакцины. По его словам, для появления успешного иммунитета необходимо больше вакцин от различных производителей, передаёт РИА Новости.

Ранее, как писал NEWS.ru, медики из Великобритании назвали основные симптомы, указывающие на наличие затяжного течения коронавирусной инфекции. Долгосрочные отрицательные последствия заболевания были выявлены не только у пациентов, нуждавшихся в госпитализации. При этом эксперты предупредили, что такие длительные эффекты могут быть более опасны, потому что в состоянии подорвать здоровье из-за обширного поражения органов.