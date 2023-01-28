Британский военный пойдет под суд за подозрение в терроризме Британского военного обвинили в связанном с терроризмом преступлении

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Военнослужащего британской армии из города Стаффорд в Центральной Англии заподозрили в преступлении, связанном с терроризмом. 28 января он предстанет перед судом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Лондона.

По имеющимся данным, Даниэль Абед Халиф в 2021 году получил или попытался получить информацию, которая могла быть использована лицом, совершающим или планирующим теракт.

Военнослужащий также обвиняется в размещении некоего предмета с целью «вызвать у другого лица представление о том, что указанный предмет, скорее всего, взорвется или загорится».

Как сообщает полиция, в настоящее время Халиф находится под стражей и вскоре предстанет перед судом.

Вечером 27 января стало известно, что теракт произошел в одной из синагог в Восточном Иерусалиме. По разным данным, погибли от семи до восьми человек, еще порядка десяти получили ранения.

По информации израильских СМИ, исполнитель на автомобиле прибыл к синагоге в поселении Неве-Яаков и открыл огонь. Атака случилась через сутки после проведения массового рейда армии Израиля в городе Дженин на Восточном берегу реки Иордан. Тогда погибли десять палестинцев.