Британский вертолет Sea King прибыл на Украину в качестве военной помощи

Фото: Silas Stein/Global Look Press

Великобритания доставила на Украину вертолет Sea King в качестве военной помощи. В своем Twitter украинский министр обороны Алексей Резников назвал это мощным усилением для ВМС Украины.

Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря на Украине! Это мощное усиление для ВМС Украины. Наше сотрудничество будет и дальше увеличиваться. Спасибо министру обороны Великобритании Бену Уоллесу, — написал Резников.

Планируется, что Великобритания передаст Украине в общей сложности три вертолета Sea King и 10 тысяч артиллерийских снарядов в качестве нового пакета военной помощи.

Ранее глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что контактная группа НАТО не согласовала опрос поставки Украине немецких танков Leopard 2. Министр отметил, что есть «хорошие аргументы» за и против передачи ВСУ танков, и их необходимо тщательно взвесить.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что США и Германия отказываются снабжать ВСУ танками из-за того, что напуганы предупреждениями российского лидера Владимира Путина о негативных последствиях поставок вооружений Киеву. Заявления западных чиновников о том, что эта техника сложна в обслуживании, он назвал отговорками и враньем.