Британский суд одобрил экстрадицию Ассанжа в США

Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США, поддержав тем самым апелляцию Министерства юстиции США. Однако защита основателя WikiLeaks имеет право оспорить этот вердикт. Суд рассматривал апелляцию 27 и 28 октября, но решение огласил только сегодня, сообщает ТАСС.

Суд отверг разного рода критику представителей Ассанжа по поводу заверений, которые дала прокуратура США, и пришёл к выводу, что они достаточны для того, чтобы снять обеспокоенность [по поводу угрозы самоубийства Ассанжа], которая легла в основу решения окружного судьи. По этой причине суд принял решение удовлетворить апелляцию и постановил передать дело обратно в магистратский суд, чтобы судья направила дело на рассмотрение министра [внутренних дел], который должен решить, должен ли Ассанж быть экстрадирован в США, — цитирует агентство решение суда.

Отмечается, что теперь дело будет возврaщено в суд первой инстанции — Вестминстерский магистратский суд, котoрый ранее постановил, что 50-летний австралиец не может быть выдан в CША из-за риска его самоубийства. В документе также оговаривается, что основатель WikiLeaks должен оставаться под стражeй.

США обвиняют Ассанжа в незаконной публикации имён секретных источников и сговоре с экс-аналитиком американской армии Брэдли Меннингом в получении доступа к секретным документам по национальной обороне страны. В Штатах журналисту грозит до 175 лет тюрьмы. Администрация президента Байдена сообщала, что намерена добиваться экстрадиции Ассанжа.

Ассанж с 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне, скрываясь от преследования Швеции, где его обвиняют в изнасиловании и сексуальных домогательствах. В апреле 2019 года Эквадор лишил Ассанжа прав на политическое убежище, после чего он был арестован британской полицией и с тех пор находится в лондонской тюрьме.

Ранее стало известно, что США заверили Великобританию в том, что Ассанж не будет подвергаться «особым административным мерам» в ходе предварительного слушания его дела, а также и после вынесения приговора в случае его экстрадиции из Великобритании. Его не поместят в колонию максимально строгого режима в Колорадо, «если он не совершит новых проступков».