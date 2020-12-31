Британский штамм коронавируса выявили в Бразилии

https://static.news.ru/photo/e9deb1c4-4b8d-11eb-8679-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Новый, британский штамм коронавируса впервые выявили в Бразилии, заражены два человека.

Об этом сообщил портал G1. Бразильские медики и учёные начали поиски британской мутации SARS-CoV-2 сразу после заявления Лондона о её существовании. Было проведено около 400 ПЦР-тестов с последующим секвенированием. Учёные отмечают, что в случае с новым штаммом ПЦР-тестирование может дать ложноотрицательный результат.

Личности людей, заразившихся британским штаммом, не раскрываются. Отмечается, что они живут в Сан-Паулу.

Британские учёные ранее сообщили, что новая вариация вируса может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, новый штамм доминирует в британской столице.

Мутировавший SARS-CoV-2 с каждым днём всё сильнее расползается по планете. Его уже обнаружили в Ирландии, Франции, Германии, Португалии, Японии, Южной Корее, Швейцарии, Норвегии и целом ряде других стран. Заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов 27 декабря заявил, что британского штамма коронавируса в России нет.

Как передавал NEWS.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова предположила, что российские вакцины будут эффективны против нового штамма.