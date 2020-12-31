Британский штамм коронавируса выявили в Бразилии

Новый, британский штамм коронавируса впервые выявили в Бразилии, заражены два человека.
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Личности людей, заразившихся британским штаммом, не раскрываются. Отмечается, что они живут в Сан-Паулу.
Британские учёные ранее сообщили, что новая вариация вируса может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, новый штамм доминирует в британской столице.
Мутировавший SARS-CoV-2 с каждым днём всё сильнее расползается по планете. Его уже обнаружили в Ирландии, Франции, Германии, Португалии, Японии, Южной Корее, Швейцарии, Норвегии и целом ряде других стран. Заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов 27 декабря заявил, что британского штамма коронавируса в России нет.
Как передавал NEWS.ru, вице-премьер РФ Татьяна Голикова предположила, что российские вакцины будут эффективны против нового штамма.