Британский штамм коронавируса выявили на Тайване

https://static.news.ru/photo/bce08b84-4a7f-11eb-b5b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karsten Wrobel/imageBROKER.com/Global Look Press

На территории Тайваня обнаружили заражённого новым штаммом коронавируса, который был впервые выявлен в Великобритании.

Носителем оказался подросток, приехавший из Соединённого Королевства, передаёт MK.RU.

Ранее первый случай заражения новым, британским штаммом COVID-19 зафиксировали в американском штате Колорадо. Об этом рассказал его губернатор Джаред Полис. Заразившимся оказался молодой, до 30 лет, мужчина, который не покидал пределы США. Проверяются его возможные контакты.

До этого британский штамм коронавируса был выявлен в других странах, в том числе в Финляндии недалеко от российской границы.

Британские учёные ранее сообщили, что новая вариация вируса может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на третий, самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой.

Выявленная мутация COVID-19 была зафиксирована уже во многих странах. Поэтому власти некоторых государств ограничили авиасообщение с Великобританией или вовсе закрыли границы, писал NEWS.ru.