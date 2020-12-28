Британский штамм коронавируса выявили на границе с Россией

https://static.news.ru/photo/6fb86956-4905-11eb-a173-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первый случай британского штамма COVID-19 был выявлен в Финляндии в приграничном с российским Выборгом районе Кюменлааксо.

По данным газеты Kouvolan Sanomat, в Кюменлааксо первый носитель мутировавшего коронавируса был найден во время рождественских праздников. Инфицированный приехал в Финляндию из Великобритании.

Финские медики уже приступили к отслеживанию цепочек заражения, чтобы остановить распространение нового типа COVID-19.

Ранее стало известно, что британская мутация коронавируса, скорее всего, не вызывает более серьёзного заболевания по сравнению с другими разновидностями вируса. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на третий, самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой.

Выявленная мутация COVID-19 была зафиксирована уже во многих странах. Поэтому власти некоторых государств ограничили авиасообщение с Великобританией или вовсе закрыли границы, писал NEWS.ru.