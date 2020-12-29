Британский штамм коронавируса обнаружили в США

https://static.news.ru/photo/cd829a90-4a2f-11eb-903e-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый случай заражения новым, британским штаммом COVID-19 зафиксировали в американском штате Колорадо. Об этом рассказал его губернатор Джаред Полис.

Сегодня мы обнаружили в Колорадо первый случай заражения тем же вариантом вируса, что был обнаружен в Великобритании, — сообщается на сайте Полиса.

Заразившимся оказался молодой, до 30 лет, мужчина, который не покидал пределы США. Проверяются его возможные контакты.

Мы пока многого не знаем об этой новой разновидности COVID-19, но учёные в Соединённом Королевстве предупреждают весь мир, что она значительно более заразна, — отметил Полис.

Ранее NEWS.ru сообщал, что первый случай британского штамма COVID-19 выявлен в Финляндии в приграничном с российским Выборгом районе Кюменлааксо. По данным газеты Kouvolan Sanomat, в Кюменлааксо первый носитель мутировавшего коронавируса был найден во время рождественских праздников. Инфицированный приехал в Финляндию из Великобритании.