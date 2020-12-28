Британский штамм коронавируса обнаружили в Индии

https://static.news.ru/photo/4ae192e0-49a7-11eb-bcd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amarjeet Kumar Singh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британскую мутацию COVID-19 выявили у шестерых жителей Индии, вернувшихся в страну из Великобритании.

Все они, а также те, кто с ними близко контактировал, помещены на карантин. Кроме того, власти устанавливают попутчиков носителей нового типа коронавируса и их родственников, сообщает РИА Новости со ссылкой на индийский Минздрав.

По данным ведомства, за последний месяц в Индию прибыли порядка 33 тысяч пассажиров из Великобритании. Все они сдали ПЦР-тест, в результате чего COVID-19 был выявлен у 114 человек. С 23 декабря Индия приостановила авиасообщение с Великобританией до конца текущего года.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Индия занимает второе место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. За время пандемии в стране выявлено 10,2 млн случаев заражения. Жертвами инфекции стали более 148 тысяч человек.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Соединённом Королевстве в середине декабря. По данным специалистов, новый штамм распространяется с большей скоростью и может быть на 70% заразнее обычного. Однако подтверждений того, что он более опасен с точки зрения госпитализации и смертности, пока нет. Из-за новой разновидности коронавируса ряд стран временно прекратили авиасообщение с Великобританией.

Как писал NEWS.ru французский врач Жан-Даниэль Лельевр назвал эту меру бесполезной. Он отметил, что европейское население масштабно перемещается между странами, поэтому невозможно добиться настоящей изоляции.