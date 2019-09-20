https://static.news.ru/photo/a4d63800-dbad-11e9-a0f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/slowthai

Рэпер Slowthai пришёл с «отрубленной головой» премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на Mercury Prize 2019 в Лондоне. Это главная музыкальная премия Великобритании.

Номинированный на награду артист поднялся на сцену и исполнил композицию «Швейцар», выкрикивая: «F*** Борис Джонсон. F*** all». В руках у него был муляж головы премьер-министра. Зрители не сразу поняли, что голова ненастоящая, однако позже многие поддержали выходку музыканта.

На премию скандального рэпера выдвинули за его альбом Nothing Great About Britain, треки которого критикуют жизнь в современной Великобритании.

Ранее News.ru писал, что Борис Джонсон заявил о скорых сроках подписания соглашения с Брюсселем по Brexit. По оценкам премьера, оно будет заключено в ближайшие недели.