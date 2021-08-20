Британский премьер анонсировал срочные переговоры G7 по Афганистану

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на правах лидера страны, председательствующей в этом году в неформальном объединении семи экономически развитых государств (G7), анонсировал в своём Twitter срочные переговоры по ситуации в Афганистане. Лидеры Группы семи встретятся в ближайший вторник, 24 августа.

Чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество работало сообща для того, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию, предотвратить гуманитарный кризис и поддержать афганский народ в сохранении достижений последних 20 лет, — написал Джонсон.

Напомним, что в группу входят лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

15 августа «Талибан» (запрещён в РФ) без боя вошёл в Кабул. После этого боевики объявили о полном контроле над страной. Глава государства Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из Афганистана. По некоторым данным, он забрал с собой крупную сумму денег. Сначала он прилетел в столицу Таджикистана Душанбе, а оттуда вылетел в Оман.

Ранее стало известно, что аэропорт Кабула закроется на 48 часов, несмотря на тысячные толпы людей, стоящие у его ворот. Подобное решение было принято в связи с необходимостью эвакуации тех, кто уже находится на территории воздушной гавани.