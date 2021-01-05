Британский посол выступает против победы России и Китая над пандемией

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Посол Великобритании в США Карен Пирс заявила, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса.

Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить китайские стандарты в таких сферах, как искусственный интеллект и кибернетика, — цитирует дипломата агентство Bloomberg.

По её словам, вторым стратегическим вызовом является конкуренция Москвы и Пекина. Пирс считает, что Китай может стать лидером в технологических областях, что несёт опасность. Она сравнила такую ситуацию с распространением ядерных технологий в 50-х годах XX века.

Новые технологии должны быть выгодны «открытым рынкам», а китайское развитие «слишком авторитарно». Вашингтон и Лондон должны сделать так, чтобы «открытые общества» процветали и могли противостоять стратегическим вызовам со стороны России и Китая после пандемии коронавируса, заявила дипломат.

За прошедшие сутки в США было выявлено 229 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции, умерли 3775 человек. В Великобритании впервые с начала пандемии суточный прирост новых случаев превысил 60 тысяч, скончались 830 человек. Британские власти приняли решение ввести третий локдаун, который будет таким же строгим, как первый.

В Китае сейчас нет таких проблем с коронавирусной инфекцией. Отсутствуют случаи массового заражения, небольшие вспышки инфекции гасятся с помощью карантинных мер, в стране проходит массовое тестирование групп риска, также за перемещениями граждан масштабно следят.

Как писал NEWS.ru, телеведущий и главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников поставил под сомнение тот факт, что коронавирус впервые появился в Китае. По его словам, в различных странах коронавирусом начали болеть люди почти синхронно «с непривычно высокой степенью распространения». Так, во Франции первый случай коронавирусной инфекции был задокументирован задолго до первого официального пациента, а в России вспышку вирусных пневмоний отметили осенью 2019 года.