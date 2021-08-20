Британский полковник призвал отдать Байдена под трибунал

Президент Джо Байден как главнокомандующий Вооружёнными силами США должен предстать перед военным трибуналом за «предательство Соединённых Штатов Америки и их вооружённых сил». Об этом заявил бывший командующий британскими войсками в Афганистане полковник Ричард Кэмп в интервью телеканалу Fox News.

Таким образом он прокомментировал предложение объявить импичмент Байдену за вывод войск из Афганистана. Этот шаг привёл к захвату власти в стране движением «Талибан» (запрещено в России).

Я считаю, что президенту Байдену не следует объявлять импичмент. Он главнокомандующий Вооружёнными силами США, который только что, по сути, сдался талибам. Он должен предстать перед военным трибуналом за предательство Соединённых Штатов Америки и их вооружённых сил, — заявил Кэмп.

Он также добавил, что Китай и Россия фактически признали власть «Талибана» в Афганистане и, объединившись с Ираном и Пакистаном, будут ещё больше «обогащаться и грабить» раздираемую войной страну.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. 15 августа СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.