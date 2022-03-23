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Британский полковник Эванс подписывал сертификаты о подготовке ВСУ

07:42, 24 марта 2022
Британский полковник Эванс подписывал сертификаты о подготовке ВСУ Фото: 7armyjmtc/flickr.com
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Украинские военные, которые в настоящее время находятся в Донбассе, проходили обучение у инструкторов британского Королевского танкового полка. Подполковник именно этого подразделения М. Эванс подписывал сертификаты об окончании курсов, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что документ с подписью британского офицера был найден в городе Волноваха в Донецкой области, который освободили от националистов.

Украинские военные проходили в том числе курсы подготовки младших сержантов, об этом свидетельствует найденный в тайнике соответствующий сертификат.

Ранее стало известно, что в тайнике в Волновахе был найден сертификат о прохождении курсов подготовки младших сержантов неким военнослужащим Украины Борисом Казаряном. В документе указано, что британские инструкторы вели курсы по четырём направлениям: «обучение обращению с оружием», «навигация», «медицинский тренинг» и «парное движение».

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