https://static.news.ru/photo/7ad842e4-2623-11ea-aa79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joachim E. Röttgers/imageBROKER.com/Global Look Press

Почтальон из графства Эссекс на юго-востоке Англии умер от усталости, доставляя письма и подарки к Рождеству. За неделю нагрузка возросла в два с половиной раза.

42-летний Пол Краш работал водителем в почтовой фирме. В канун Рождества количество писем и посылок, которые необходимо доставлять ежедневно, возросло со 100 до 240. В таком режиме мужчине пришлось работать несколько недель.

В один из дней почтальон вернулся в офис после двенадцатичасового рабочего дня и пожаловался на плохое самочувствие. Менее чем через час у него случился сердечный приступ и мужчина скончался, сообщает Daily Star.

Это было его проблемой: он был человеком, который никогда не отказывался от переработок, — вспоминают Краша коллеги.

У мужчины осталась жена и двое детей.

Ранее NEWS.ru писал о британском почтальоне с 28-летним стажем, которого уволили за опоздание в минуту. Причём задержка произошла не по его вине. Роберт Локьер должен был доставить посылку в банк в 13:00. Он пришёл в учреждение за четыре минуты до положенного времени. Однако почтальону пришлось встать в общую очередь, поэтому подпись на бланке о получении посылки работник финансовой организации поставил только в 13:01.

Мужчина обжаловал своё увольнение, однако суд не встал на его сторону.